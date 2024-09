«Io, donatore di sangue per aiutare i bimbi talassemici» 

Donatore di sangue da quando aveva 18 anni, ha da poco tagliato il traguardo delle 120 donazioni e promette di continuare ancora: «Fino a quando il Signore me lo consentirà».

Raffaele Zonca, 68enne di Nuraminis, storico fondatore dell’Avis in paese, è diventato uno dei donatori più prolifici. Pensionato, ricorda di quando a Nuraminis non esisteva l’organizzazione per la raccolta ma lui e alcuni altri già davano il sangue. «Avevo 18 anni andavo a Cagliari per aiutare un ragazzo di Nuraminis talassemico. In paese c’erano i donatori ma non l’organizzazione. Mi capitava di portare il sangue all’ospedale microcitemico di Cagliari e vedevo sempre gli stessi bambini, fermi anche 45 giorni, in attesa della trasfusione. È stata la leva che ha fatto scattare in me la volontà di fondare l’Avis a Nuraminis. Io l’ho fatto sempre per quello, per me donare equivale a salvare una vita di un altro: ho visto la sofferenza dei bambini talassemici e dei loro familiari. Penso che quando uno è sano debba e possa donare».

Era il 1993 e dalle costole dell’Acra nasce la sezione Avis di Nuraminis, Samatzai, Serrenti e Pimentel. «Era la sezione più importante del territorio, si facevano donazioni anche due volte al mese, 35- 40 sacche raccolte per volta», ricorda Zonca, che non intende fermarsi: «I nuovi donatori possono donare fino a 65, io sono vecchio donatore e possofarlo fino al quando il Signore me lo consentirà». (i. pil.)

