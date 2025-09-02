«Io disabile, insultata per i parcheggi» 

Quando un diritto diventa una lotta: capita a Silvia Cabras, 43 anni di Sestu, che vive nella centralissima via Monserrato e ha un parcheggio sotto casa perché per muoversi spesso cammina col bastone. Ma ultimamente l’ha trovato spessissimo occupato da chi non aveva un pass apposito, e come beffa oltre al danno, ha subito anche insulti.

L’odissea quotidiana

Tanto da essere disposta a farsi spostare il parcheggio un po’ più in là: «Almeno non verrò più presa a male parole», racconta esasperata. Lei ha sempre vissuto qui, ma col tempo la situazione è peggiorata: «Inizialmente il mio parcheggio era più indietro, poi lo hanno spostato più avanti, per fare spazio a un carico e scarico del supermercato qui a fianco. Quando è successo mi sono preoccupata, perché sapevo già quali potevano essere le conseguenze».

Insulti e pianti

I problemi sono iniziati presto perché oltre al supermercato accanto a casa di Silvia ci sono un bar e una copisteria. E non tutti i clienti sono dotati di empatia e buona educazione: «Uso poco la macchina, soprattutto per andare e tornare dall’ospedale dove faccio controlli, ma trovo spesso il parcheggio occupato da chi non ha il pass. Suono e non si fanno vedere. Peggio ancora mi capita che escono con il cornetto in mano, urlando di fargli almeno finire la colazione. Come se fossi io a disturbarli. Ho sentito parolacce, prese in giro, mi ritrovavo a piangere in auto perché soffro pure di attacchi di panico». Gli incivili non sono solo clienti del bar ma un po’ di tutte le attività: «Alcuni li conosco pure di vista, a volte li incrocio per strada».

Così la donna è pronta a parcheggiare in viale Vienna, una zona più tranquilla: «Dovrei attraversare, è meno sicuro, e camminerei di più». Ma non è una questione di “darla vinta” agli incivili: «Tutti i disabili vorrebbero il posto vicino ma a che serve se poi ti insultano? Ho chiamato spesso la Polizia Locale, ma non sono onnipresenti, e quando arrivano quelli sono già andati via». Per quanto riguarda il nuovo posto in viale Vienna, «inizialmente non volevano neppure darmelo, con la motivazione che sarebbe stato troppo lontano. Poi me l’hanno concesso ma non è stato ancora tracciato. Ho mandato mail, ho parlato con il vicesindaco. Ma nulla. E intanto sono passati due mesi».

I vigili

Il comandante della polizia locale Giorgio Desogus spiega: «La richiesta di uno stallo disabili in quel punto è accolta e sarà tracciato presto. Inoltre abbiamo aumentato la presenza dei nostri agenti e delle contravvenzioni. È importante lanciare un messaggio: il rispetto delle regole e del prossimo sono valori di tutti».

RIPRODUZIONE RISERVATA