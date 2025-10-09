«Io, diabetico 83enne senza cure» 

Due anni senza una controllo. Un incubo per un 83enne diabetico, e con altre patologie, di Busachi. Antonio Giuseppe Crobu ormai è esasperato dopo aver atteso invano una visita per lui fondamentale.

L’odissea

«Ero in cura con la dottoressa Zoncheddu nel Poliambulatorio di Ghilarza, che mi prescriveva controlli annuali e da quando è andata in pensione non ho più assistenza. Mi dicono sempre che stanno aspettando un nuovo medico - denuncia l’anziano – Poi recentemente ho scoperto che all’ospedale di Ghilarza c’è un diabetologo per i pazienti prima assistiti dalla Zoncheddu solo che la lista adesso è chiusa. E io che fine ho fatto?».

L’attesa

«Secondo il Cup – prosegue Crobu - dovrei andare ad Ales, Terralba o Bosa e comunque non prima di un anno e io invece ho bisogno di assistenza urgente. La glicemia mi sale anche a 160 e a 83 anni mi si chiede ancora di andare in giro per la Sardegna per curarmi». A Crobu nei giorni scorsi ha risposto il direttore del distretto Ghilarza-Bosa invitandolo a prenotare tramite Cup e informandolo che al Poliambulatorio erano affisse le indicazioni per rivolgersi al Servizio di Diabetologia di Oristano. «Ma come facevo a sapere di questo cartello? E poi il Cup non tiene conto della mia situazione», chiede Crobu. Una speranza l’83enne l’ha avuta però ieri quando è stato chiamato dal Poliambulatorio per presentarsi il 4 novembre.

L’Asl 5

Intanto, dall’Asl 5 informano che «sono già definite le modalità del rafforzamento del servizio di Diabetologia a Ghilarza e del suo riavvio a Bosa, scoperto da tempo. Grazie alla recente assunzione di uno specialista, a Ghilarza si passerà a due giornate di visite entro le prossime settimane. Il rafforzamento del servizio consentirà di dare una risposta a quanti, come il paziente 83enne, sono rimasti privi di un punto di riferimento locale. A Bosa il servizio sarà riavviato entro novembre».

