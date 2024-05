«Io, da bimba esclusa dalla scuola italiana a top manager a Londra» 

Dalle discriminazioni al riscatto, trovato oltremare dopo un’adolescenza trascorsa fra pregiudizi e difficoltà. «Ho dovuto cambiare scuola perché la mia maestra di allora non mi voleva in classe, e alle superiori non è andata meglio». Ora Maria Grazia Zedda - cresciuta fra Quartu e Cagliari - è una delle donne più influenti in Inghilterra, lì dove abita da anni e dove ha fatto carriera superando i limiti legati alla grave perdita d’udito scoperta quando era una bambina. «Non è stato semplice, ma non mi sono mai arresa», racconta mentre in questi giorni è nell’Isola per il premio biennale “Lago Omodeo Noi sardi nel mondo” con il suo libro “Il fruscio degli eucalipti”, la sua biografia romanzata.

Il rossetto della maestra

La sua vita è stata stravolta a sette anni. «Sino ad allora nessuno si era accorto che io fossi affetta da sordità, a casa si parlava a voce alta, e mi hanno insegnato a leggere e scrivere a 5 anni», ricorda. Poi quell’episodio in seconda elementare che ha cambiato tutto. «L’insegnante di italiano propose il primo dettato, andava su e giù per l’aula e io non capivo niente, così per non consegnare il foglio in bianco scrissi parole a caso. A quel punto tutti capirono che non sentivo». Da lì sono partite le prime visite, i test audiologici, e infine la diagnosi che parlava di grave perdita d’udito. «I docenti iniziarono a pensare che avessi anche deficit cognitivi, per me è stata una sofferenza indescrivibile. Fortunatamente trovai un’insegnante che mi accolse nella sua classe, e per aiutarmi a leggere il labiale metteva sempre il rossetto rosso scandendo bene le parole quando parlava».

La ribellione

Dopo il diploma è esplosa la ribellione contro quelle ingiustizie incontrate negli anni della scuola. «E nella società in generale», dice. «Quando si ha una disabilità, grave o lieve che sia, si abbassano le aspettative: nel mio caso nessuno pensava potessi fare grandi cose nella vita. Per questo dopo la Maturità ho lasciato casa e sono partita a Londra con la mia migliore amica. Sono andata via sbattendo la porta, alla ricerca di me stessa, con la voglia di affrontare quei limiti imposti da una società abilista. Volevo dimostrare di essere come gli altri, avevo bisogno di amore, di essere accettata».

La forza dell’autostima

Una nuova vita che Maria Grazia Zedda è andata a conquistarsi a Londra, dove oggi vive con il marito e le due figlie. Con Cagliari e Quartu sempre nel cuore. «Ho studiato tanto, e ho lavorato sulla mia autostima». Ora è una senior manager, a capo delle attività di diversità e inclusione in High Speed Two, il progetto di ferrovie ad alta velocità più grande del Regno Unito, tra i primi 100 influencer delle disabilità in Gran Bretagna.

La vita in un romanzo

«Sono responsabile dell’inclusione, mi occupo di quelle barriere che ho conosciuto e sperimentato sulla mia pelle, e lavoro affinché nessuno debba più vivere situazioni di discriminazione. Oggi posso dire di sentirmi realizzata, ma bisogna sempre guardare avanti e migliorarsi». Una vita tra fragilità e successi, lavorativi e privati, che ha voluto raccontare anche nel suo libro “Il fruscio degli eucalipti”. «È la storia di Martina, che in maniera molto semplice e umile riscopre se stessa, le sue forze e il suo valore. Con questo romanzo vorrei far capire l’importanza dell’educazione al rispetto e all’inclusione. E motivare tanti giovani, con disabilità e non, ad esprimere le proprie potenzialità, sperando che possano realizzarsi qui in Sardegna, senza dover fuggire all’estero per costruirsi un futuro».

