«Io con l’opposizione? Solo menzogne» 

Quando le elezioni sono finite, anche se non era entrato in Consiglio, ha vinto un po’ anche lui. E ora Ilario Corona si sta per prendere quel posto tanto sognato. Anche se ancora prima del suo ingresso ufficiale in Aula non sono mancate le voci e i sussurri che lo davano già in fuga verso il Pd. «Smentisco categoricamente», dice lui. «Sono e resto nei Riformatori per il loro programma e idee, sarò fedele a questa maggioranza».

Neo consigliere

Ventinove anni, nelle ultime elezioni comunali Corona era rimasto fuori per una manciata di voti, risultando, per così dire, il primo degli ultimi nel suo partito, I Riformatori. A cambiare la situazione il fatto che Mario Alberto Serrau sta per diventare assessore ai Servizi Sociali, occupando il posto che era stato di Ilaria Annis, in base a un accordo stabilito prima delle elezioni. Serrau ha dunque dovuto dare le dimissioni da consigliere, lasciando un posto vacante che per legge spetta al primo dei non eletti tra i Riformatori; ovvero proprio Corona, che così ha avuto la possibilità di entrare.

Emozione e progetti

Corona lavora in un supermercato, come vicedirettore. «Ho sempre partecipato attivamente alla vita della nostra comunità», racconta; «e ho scelto di candidarmi con il gruppo dei Riformatori perché mi piaceva il programma e l’attività che si sta svolgendo a Sestu». Una notizia, quella della sua nomina a consigliere, che Corona ha accolto non come una sorpresa: «Non sono teso per questo incarico, invece mi sento felice ed entusiasta di fare parte dei consiglieri di maggioranza». Il primo a fargli i complimenti è stato proprio Serrau che gli ha ceduto il posto. «Essendo vicini di casa ci conosciamo fin da bambini e lo considero sempre come una splendida persona che porterà un grande valore aggiunto al consiglio», dice di lui il neo assessore.