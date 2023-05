«Io, coetaneo dell’Aeronautica: cent’anni di passione» 

Stefano Ballisai ad agosto compierà cent’anni ed è coetaneo dell’Aeronautica Militare Italiana. Una soddisfazione per l’ex sottufficiale, uno tra i pochi ex avieri ancora in vita. Vive a Teulada, il suo paese, è in perfetta forma, apre la porta di casa sorridente, lo sguardo è diretto. Ha dedicato un’intera vita al lavoro, alla famiglia e alla poesia: possiede oltre un centinaio di libri. «Mi sono arruolato volontario nel 1941 e fui inquadrato come Montatore presso la Scuola di specializzazione di Torino. Si era in guerra, quella vera. Nel 1942 ero nel reparto di volo di stanza a Monserrato, bersaglio dei bombardamenti da parte degli angloamericani, che decollavano dalle basi del Nord Africa, liberato dai nazifascisti. L’intero reparto, personale e velivoli, fu spostato e nascosto a Pabillonis, in località Casa Zeppara. Non ci volle molto a essere scoperti e ripresero gli spezzonamenti degli Alleati, fino all’8 settembre del ’43. Poco tempo dopo fui posto in aspettativa e richiamato in servizio nel 1946».

Cosa ricorda del dopoguerra? Quali aspettative si intravvedevano per l’Aeronautica Militare?

«Nel 1947 fu creata l’Alleanza Atlantica e per l’Aeronautica cambiavano le prospettive, sia l’attesa modernizzazione sia le ambizioni nazionali. Nel 1958 fui inviato a Chicago e poi a San Francisco a seguire corsi di specializzazione con le forze aeree americane. L’Italia si era dotata degli aerei Grumman, un possente idrovolante che scandagliava il mare in funzione antisommergibili, ma che serviva anche per la ricerca e il soccorso, quello che oggi è noto come Sar nelle operazioni di soccorso ai migranti che attraversano il Mediterraneo».

Una carriera interessante?

«Molto. Ero un esperto elicista, cioè il “medico” delle eliche dell’aereo. Ero apprezzato e richiesto nei reparti che impiegavano i Grumman».