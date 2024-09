«Io che soffro di mal di Sardegna» 

C’è l’appuntamento con il grande cantautorato italiano di Paolo Benvegnù in cartellone per la prima delle due serate finali dell’Extra Sant’Elia - Waves Festival, domani, alle 21.30, al Lazzaretto di Cagliari. Un ritorno agognato dal cantautore lombardo, vincitore della Targa Tenco 2024 per il miglior album in assoluto con la sua ultima fatica “È inutile parlare d’amore”. Accompagnato sul palco da Tazio Aprile, per la rassegna ideata dal Lazzaretto con MIS Factory, darà vita a un live dai toni contemplativi e trasversale a una carriera solista, segnata da dischi intensamente emotivi, come “Piccoli fragilissimi film” - di cui l’11 ottobre uscirà l’edizione “Reloaded”, con la collaborazione di Paolo Fresu nel brano di apertura “Il Mare Verticale” - “Le labbra” e “Hermann”. «Ho un gran mal di Sardegna», ci ha raccontato Benvegnù. «Da sottoproletario non ho mai viaggiato e la prima volta che sono venuto a Cagliari con gli Scisma, il mio gruppo storico, è stata una folgorazione. C’è questa cosa particolare del vivere sempre al cospetto del mare, che ancor più mi si addice in questo momento, in cui ho la volontà di aderire a ogni aspetto naturale delle cose e mi sento portato verso l’isola, perché mi sento un’isola io stesso».

Che concerto suonerà?

«Saremo in duo e quello che cercheremo di fare sarà esplicare un breviario di sopravvivenza a coloro, i quali sono più tesi verso l’inutile, che verso l’utile, parlo di utile economico».

Al centro “È inutile parlare d’amore”, un titolo che suona nichilista e invece…

«Parla in positivo, dell’inutilità come unica rete di salvazione degli esseri umani in questo momento, in cui tutto è teso all’utile, quello economico, ma anche quello che riguarda la propria potenza personale verso qualcun altro. Io, invece, rivendico l’assoluta volontà di impotenza, una resa verso l’alterità e le nostre canzoni trattano anche di questo».

Un tema portante dell’album è la frattura tra materiale e immaginario, razionale ed emotivo, patriarcato e femminino. Il ruolo di queste dicotomie nella genesi del disco?

«Man mano che vado avanti nel tempo, per quanto, ahimè, il corpo mi imprigiona nel genere maschile, la mia sensibilità è più vicina a quella di una potenziale nonna, molto accogliente. Queste dicotomie hanno a che vedere con il senso della creazione e dell’accoglienza. Amare l’altro, perciò, sta nell’accogliere il mistero dell’altro. Sarebbe troppo facile accogliere solo la realtà che percepiamo, ma non è che un’infinitesima parte delle realtà adiacenti, che concorrono ad essa».

Con questo lavoro ha vinto la Targa Tenco 2024 per il miglior album in assoluto.

«È un grande errore! L’Italia dovrebbe procedere secondo la propria tradizione, ossia premiare il già premiato. Non ha alcun senso premiare uno che non è mai stato premiato, ci hanno tolto la possibilità di lamentarci! No, al di là delle battute, ho come l’impressione che o sta cambiando qualcosa o si è voluto dare una carezza ai non visti. Questo da un lato mi commuove, perché io sono nella moltitudine dei non visti da sempre. Accetto questa carezza, mi gratifica, ma ancor più mi responsabilizza».

Cosa ci può anticipare di “Piccoli Fragilissimi Film - Reloaded”?

«È insospettabilmente venuto tutto bene, però è solo merito degli ospiti e dei miei compagni».

Tra loro c’è anche Paolo Fresu, con lui ed Ermal Meta ha rivisitato “Il Mare Verticale”.

«Sognavo di avere a che fare con Fresu. È stato il primo nome che ho fatto e lui è stato il primo a risponderci. Ci ha mandato delle tracce bellissime, non ci volevo credere, è stato magico. La sua gentilezza e la sua forza sono state fondamentali per iniziare questo progetto».

RIPRODUZIONE RISERVATA