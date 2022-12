«Io candidato sindaco? Decide il gruppo» 

«La nostra attività politica non si è mai fermata, ci siamo subito messi al lavoro per le Politiche conseguendo uno storico risultato per la città, eleggendo Sabrina Licheri primo senatore asseminese della Repubblica Italiana. Stiamo lavorando a un programma politico in continuità ma che sappia rispondere alle nuove esigenze della Città dovute agli eventi extra locali che hanno radicalmente cambiato la vita delle famiglie, delle imprese e dei giovani».

Antonio Scano col suo passaggio a Forza Italia e Mario Puddu con una lista civica sono già scesi in campo per le Comunali 2023 giocando d'anticipo. Mentre il centrosinistra fa i conti con le divisioni interne, si fanno sempre più insistenti le voci sulla probabile candidatura a sindaco di Gianluca Mandas per il Movimento 5 Stelle. Ingegnere, sposato, due figli, una passione per il calcio (è allenatore abilitato dalla Uefa), è stato assessore all'Urbanistica e Ambiente con la Giunta Puddu e ha mantenuto lo stesso assessorato più lo Sport nella Giunta Licheri di cui è stato vicesindaco.

I 5 Stelle stanno già lavorando a lista e a programmi?

Il Movimento ha deciso di correre da solo?

«Il Movimento ha una chiara collocazione nel campo progressista, il confronto politico tra schieramenti sui rispettivi punti programmatici e relativi interpreti ci dirà quale sarà la strada più efficace. Nessuna può essere esclusa a priori».

Sarà lei il candidato sindaco?

«Faccio politica per passione e sempre conseguentemente ad un progetto collegiale. I ruoli individuali devono essere sempre funzionali all'obiettivo del gruppo. Qualunque sarà il mio ruolo, il M5S sa che potrà contare su di me, fuori o dentro le istituzioni».

Ha fatto parte della giunta guidata Puddu e poi di quella Licheri, due guide molto diverse, secondo lei c'è stata comunque continuità rispetto ai programmi del Movimento?

«Gli interpreti dell’amministrazione Licheri sono stati in gran parte gli stessi di quella di Puddu, la continuità era naturale. I valori del M5S non sono mai cambiati».

Quali sono le priorità del prossimo primo cittadino, di cosa ha più bisogno Assemini?

«Assemini è tra le principali città della Sardegna, sia come numero di abitati che per estensione territoriale. Una città deve necessariamente avere efficaci politiche a sostegno della Famiglia, della Scuola e del mondo dell’associazionismo, un Piano di Insediamento per attività produttive, un palasport per eventi culturali e sportivi di livello regionale e un aggiornamento del Piano urbanistico che risponda ai nuovi scenari urbanistici e economici. Le basi a tutto ciò sono state poste».

La giunta grillina ha interrotto con un anno di anticipo il suo mandato, cosa perdono gli asseminesi con il Comune commissariato?

«Hanno perduto il loro volere elettivo, l’indirizzo politico, sebbene il Commissario porti a compimento i progetti da noi avviati, altri si sono bruscamente interrotti. Eventi culturali e sportivi, il progetto del palasport, il Pip della zona artigianale, sostegni con fondi comunali alle famiglie e imprese per il caro bollette, sono tutti provvedimenti che solo un organo politico può portare avanti».

Cosa c'è dietro la decisione dei cinque consiglieri che hanno fatto venire meno la maggioranza?

«Esclusivamente questioni personali, nulla a che fare con la politica ed il buon amministrare. Chi ambisce a fare politica non dovrebbe mai confondere questi due livelli».

