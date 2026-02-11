VaiOnline
Muravera.
12 febbraio 2026

«Io candidato? Mai dire mai, ma preferirei una donna» 

Il sindaco Salvatore Piu: ci sono tante opere avviate che occorre portare a termine 

Carte coperte. Anche se – inizia a filtrare qualche voce – piccoli gruppi si sarebbero messi al lavoro in questi giorni in vista delle elezioni comunali di Muravera. Neanche l’unica cosa che sembrava certa, e cioè, il saluto del sindaco Salvatore Piu giunto al terzo mandato (non consecutivo) non è poi così certa: «Il mio auspicio – ha sottolineato il primo cittadino – è che il prossimo sindaco sia una donna. Io? Mai dire mai». Se, insomma, nessuno dovesse farsi avanti Piu (condizioni di salute permettendo) potrebbe mettersi ancora una volta a disposizione «se non altro per completare le tante opere importanti che durante questa legislatura sono state solo avviate» (tra queste la strada Feraxi-Capo Ferrato e la riqualificazione del lungomare di San Giovanni). Per il resto silenzio totale.

Le voci

Tra le persone che potrebbero rimettersi in gioco c’è Gianfranco Sestu, capogruppo di minoranza (Obiettivo Muravera) e forte cinque anni fa di un buon consenso elettorale. Meno probabile che si ripresenti il capolista dell’altro gruppo di minoranza, Valerio Boi (anche perché si è dimesso da consigliere assieme a tutto il suo gruppo poco dopo metà mandato). Tra i pochi particolarmente attivi in queste settimane c’è il consigliere ribelle Michele Secci: eletto con la maggioranza è passato la scorsa estate fra i banchi dell’opposizione in solitaria, senza aderire ad alcun gruppo. Secci avrebbe il supporto dell’ex consigliere regionale di Muravera Roberto Caredda. Non è da escludere che lo stesso Caredda possa scendere in campo in prima persona.

Situazione inedita

La comunità di Muravera, però, è piuttosto disorientata: ad appena tre mesi dalla presentazione delle liste (la data del voto presunta è l’ultima domenica di maggio) ancora nessuno si è fatto avanti in concreto (mai successo nell’ultimo mezzo secolo). Non solo: i piccoli gruppi si starebbero muovendo in maniera trasversale, senza riferimenti tra attuale maggioranza e minoranza. Non è da escludere, inoltre, un ritorno eccellente di qualche amministratore degli anni passati o la discesa in campo di un nome nuovo (si parla di un imprenditore affermato).

La sospresa?

Sempre alti, fra i cittadini, i consensi per Massimiliano Nibbio, il dipendente comunale che sei anni fa si ritirò all’ultimo momento dalla bagarre elettorale. Da parte di Nibbio però non è (ancora) arrivato alcun segnale. Così come sarebbero alti i consensi per Francesca Mattana, ex assessore al Bilancio nella Giunta Falchi (2015-2020) e oggi in minoranza con Gianfranco Sestu e Andrea Zinzula. Difficile, insomma, capire se alla fine ci saranno una, due o più liste. Oppure – ma questo se lo augurano in pochi – neanche una e dunque via libera al commissario.

