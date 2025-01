«Io candidata sindaca? Se serve ci sono» 

Tra un anno a Sestu si torna a votare per le Amministrative e sono già iniziate le grandi manovre per la successione della sindaca Paola Secci, esponente dei Riformatori, arrivata al suo secondo mandato consecutivo e quindi non ricandidabile.

Da qualche mese circolano già i primi nomi e per il centrosinistra uno dei più gettonati è quello di Michela Mura, 48 anni, capogruppo del Pd in Consiglio comunale dove non ha mai risparmiato bordate alla Giunta sostenuta da tutto il centrodestra. Laureata in filosofia, insegnante e guida turistica, attualmente nell’ufficio di gabinetto dell’assessorato regionale al Turismo, è anche presidente dell’assemblea provinciale dei dem.

Togliamoci subito il dente, accetterebbe la candidatura?

«Faccio attività politica da tanti anni e ho sempre interpretato il mio impegno come un servizio alla collettività. Dal primo momento mi sono messa a disposizione, ogni volta che mi è stato chiesto di candidarmi non mi sono mai sottratta. Ovviamente oggi è del tutto prematuro, spetterà al partito e al segretario Fabio Pisu portare avanti tavoli e iniziative di confronto per arrivare a un’alleanza che dovrà esprimere la candidatura».

Nel 2020 il centrosinistra si presentò diviso e fu travolto, rischiate di fare lo stesso errore?

«A Sestu di Campo largo abbiamo iniziato a parlarne dal 2010, siamo dei pionieri. Quello che conta è avere una visione condivisa su come amministrare la città senza dividersi su questioni come la politica estera. Cinque anni fa le elezioni furono pesantemente condizionate dal Covid e il partito fece le sue scelte perché non si può andare uniti a ogni costo se non ci si ritrova su valori fondamentali, in certi casi è meglio essere onesti».

Quindi cosa servirà fra un anno per ribaltare quel risultato?

«Che il centrosinistra si ricompatti e si costituisca su fondamenta solide che possano durare nel tempo. D’altronde in Consiglio lavoriamo insieme da cinque anni, questa ovviamente è la mia opinione dopo di che il Pd ha un bravissimo segretario che saprà fare le cose al meglio».

Il suo giudizio sui dieci anni di Paola Secci sindaca?

«Assolutamente negativo, il centrodestra a Sestu ha dimostrato un’assenza totale di visione a lungo termine. Parliamo intanto di vivibilità: ancora manca una tangenziale e la città è ostaggio del traffico. Ma parliamo anche di opere di mitigazione del rischio idrogeologico, uno dei problemi storici di Sestu: è possibile che non si sia prodotto nulla e che ancora ci si arrovelli sul fatto se Su Pardu sia un fiume oppure no? Due settimane fa dicevano di no, poi ci siamo sentiti dire che si erano sbagliati e che avevano visto male il colore sulla cartina. Cosa si può dire davanti a questa leggerezza che rischia di farci prendere decisioni che possono costare anche in termini di vite umane?».

Altre note dolenti?

«Troppe per elencarle tutte. Cito le tante promesse non mantenute sulla valorizzazione del patrimonio archeologico o del cosiddetto turismo lento. Ma anche la mancanza di attenzione per giovani e anziani: avevamo proposto di istituire le consulte per queste categorie e non è stato fatto nulla. Per non parlare poi della pessima gestione dei locali comunali: Casa Ofelia, per fare un esempio, viene ancora oggi usata senza nessuna convenzione. Poi ci sono le tante incompiute, dalla palestra di via Verdi all’ex asilo di via Donizetti, come anche la totale assenza di una politica di tutela del commercio all’interno del centro urbano e di lotta alle discariche. Infine sottolineo che per un Comune è grave non avere i regolamenti aggiornati e convocare le commissioni ogni quattro mesi. Ecco, il centrodestra è tutto questo e noi vogliamo che finalmente a Sestu si volti pagina».

