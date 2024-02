«Io, barracella per amore della Sardegna» 

Per lungo tempo la compagnia barracellare di Ussana è stata un’associazione maschile. Fino a qualche giorno fa, quando per la prima volta nella storia della compagnia a prestare giuramento è stata una donna. Ambra Ruzzier, 44 anni, ha deciso di dare il proprio contributo alla sicurezza del territorio entrando a far parte di una delle istituzioni sarde più antiche che ha come scopo tutelare le campagne del territorio.

La gioia

«L’aver ricevuto la chiamata di ingresso mi ha spiazzato, durante il giuramento ero al settimo cielo», racconta emozionata. Ruzzier, triestina di nascita, ma sarda d’adozione (per motivi di lavoro e familiari ha deciso di trasferirsi a Ussana tre anni fa) con la sua scelta così lontana dalla sua vita quotidiana (lavora nella grande distribuzione), ha voluto in qualche modo restituire l’ospitalità che da anni la Sardegna e Ussana le offrono: «Ricoprire un ruolo completamente nuovo per me e di supporto a una Regione che mi sta ospitando da qualche tempo è una grande soddisfazione», dice la donna.

La storia

Qualche anno fa ha iniziato a documentarsi sulla storia della compagnia e la figura e le responsabilità del barracello l’hanno incuriosita tanto da spingerla a presentare la domanda di ammissione al Comune: «Ho fatto la richiesta un po’ per gioco, ma anche perché volevo dimostrare che le donne possono ricoprire gli stessi ruoli degli uomini», prosegue Ruzzier.

Il ruolo richiede grande coraggio di fronte ai possibili pericoli, come un incendio nelle campagne del territorio, ma di fronte a tali situazioni è certa di poterle affrontare senza paure.

Alla notizia di voler entrare a far parte della compagnia, la sua famiglia le ha mostrato fin da subito supporto: «Quando ne ho parlato in casa, i miei familiari mi hanno descritto a quali pericoli potevo andare incontro, come dover denunciare il furto di bestiame o domare un incendio, ma hanno subito capito la mia scelta e mi hanno supportato», racconta la neo barracella. Al momento non ha ancora preso servizio, ma attende il momento per misurarsi anche con queste situazioni e fare esperienza sul territorio.

Arma in pugno

C’è soltanto una cosa che, in qualche modo, la intimidisce, portare un’arma: «Usare un’arma mi spaventa, ma quando ho preso questa scelta ero ben consapevole che avrei avuto un’arma mia - sostiene - l’importante è saperla usare, ma soprattutto avere testa quando si hanno tra le mani strumenti simili».

Il giuramento e il lavoro che donna farà insieme ai colleghi della compagnia barracellare potrebbero convincere altre donne a seguire il suo esempio: «Io spero di aver fatto da apripista per le future donne che vorranno entrare a far parte di un’istituzione così antica - chiude Ruzzier - non ci sono limiti nei ruoli lavorativi che una donna può ricoprire».

