«Io, artista del mare da 40 anni» 

Un mestiere che profuma di legno, ingegno e precisione, un’arte impressa nello stesso dna di Carloforte: tra i primi coloni arrivati da Tabarka c’erano anche due maestri d’ascia, esperti nella costruzione delle coralline , le navi per la pesca del corallo, attività principale dei pegliesi in Tunisia. La tradizione dei maestri d’ascia carolini è sempre stata viva, ancora ai primi del Novecento si contavano numerosi cantieri e l’abilità dei maestri d’ascia di Carloforte era conosciuta anche fuori dalla Sardegna. Oggi, a distanza di molto tempo dai quei fasti, sull’isola resistono solo due maestri d’ascia ma la passione per le imbarcazioni di legno è sempre presente. «Abbiamo avuto nella nostra isola una grande tradizione di maestri d’ascia – dice Tonino Sanna, 65 anni, uno degli ultimi maestri d’ascia in attività a Carloforte, l’altro è Angelo Biggio - intere famiglie che per generazioni si sono dedicate a questa attività, come i Biggio, i Rivano, i Rossino. Nell’epoca del boom minerario, quando le bilancelle colme di minerale facevano la spola tra il Sulcis e Carloforte, i cantieri navali avevano un’importanza fondamentale».

La crisi

Un mestiere che però già da diversi decenni sembra a rischio estinzione, da quando l’uso della vetroresina nella nautica è diventato dominante. «Tra l’84 e l’85 ho fatto due corsi regionali, uno da 600 ore e uno da 900 ore - dice Tonino Sanna - la Regione voleva dare ai giovani l’opportunità di imparare questo mestiere. Io ho aperto la mia attività nell’89, già da allora si parlava di crisi ma siamo ancora qua. Lavoro alla costruzione delle barche, ma anche alle manutenzioni: il grosso del lavoro inizia in primavera e va avanti per tutta l’estate. I miei clienti si dividono a metà tra locali e turisti con barca a Carloforte. Nei periodi di massima attività lavoro anche 10 ore al giorno». È un lavoro di precisione: trasformare il legname pregiato nelle diverse componenti di un natante, pezzo dopo pezzo, fino a creare un’imbarcazione che deve solcare il mare, per diletto o per lavoro, come nel caso dei pescherecci.

Artista del mare

La barca più richiesta è la paranzella , tipica di Carloforte, armata con la vela latina: «Il costo medio per un’imbarcazione di 8 metri è circa 60mila euro». C’è una creazione che l’ha resa particolarmente orgoglioso? «Una barca che ho costruito per uno svizzero nel 2005, da un mio disegno, tutta in mogano e teak, ora staziona nel lago di Murten». Tonino Sanna lavora solo, nel suo cantiere nella zona sud del porto, dove prima c’erano le officine. «Ho avuto due allievi che hanno anche superato l’esame per diventare maestro d’ascia ma poi hanno preso altre strade - dice - gli appassionati non mancano ma c’è un po’ di crisi che può scoraggiare dall’intraprendere il mestiere. Eppure penso che con l’aiuto delle istituzioni si possa fare molto, sia promuovendo questo settore e questa attività, sia attivando dei corsi per formare i giovani». Un mestiere che è più che un lavoro, è anche cultura e storia da celebrare e tramandare. Lo stesso Tonino Sanna in passato ha incontrato gli studenti per spiegare cos’è un maestro d’ascia e ha ospitato serate culturali nel suo cantiere navale, con le creazioni in legno sullo sfondo. Una parte di storia di Carloforte che vuole continuare anche nel presente.