«Io ambasciatore in un’isola di frontiera» 

Abita e lavora in un’isola ma non è la Sardegna dove è nato e ha vissuto fino ai 18 anni. A Dublino, Ruggero Corrias, rappresenta l’Italia con uno sguardo e tanta nostalgia per la Sardegna. Nato a Oristano 54 anni fa, oggi è l’ambasciatore italiano in Irlanda, un’isola appunto come quella in cui è cresciuto, ma con caratteristiche decisamente diverse, a iniziare dal clima. «Sono sempre innamorato della Sardegna e la nostalgia è tanta, sia da parte mia che della mia famiglia». Sposato e padre di tre figli, il più grande dei quali in Inghilterra per ragioni di studio, Corrias oggi è chiamato a gestire una fase delicata della storia irlandese. Dopo la Brexit sono cambiate tante cose e i rapporti tra Dublino, che rappresenta in qualche modo la frontiera dell’Unione europea, e Regno Unito modificano di conseguenza anche quelli tra l’Italia e l’isola verde del nord Europa.

Ambasciatore, lei è andato via dalla Sardegna molto presto e ha intrapreso una brillante carriera diplomatica: era il suo obiettivo fin dall’inizio?

«A diciotto anni sono partito per Roma dove mi sono laureato in Scienze politiche con l’idea di accedere alla carriera diplomatica. Un percorso non facile e quindi, oltre ad aver fatto anche l’ufficiale di Aeronautica, ho aperto altre porte, per esempio collaborando come giornalista con una rivista di nautica per la quale scrivevo articoli su Sardegna, Toscana e Corsica. Avevo pure richiesto la concessione del Faro di Capo Spartivento per destinarlo a fini turistici. Una volta entrato nella carriera diplomatica, qualcun altro ha realizzato questa idea».

Una volta iniziata la carriera diplomatica, è stato subito all’estero?

«Nei primi anni dopo aver superato il concorso ho lavorato con la Presidenza della Repubblica, dove mi occupavo dell’organizzazione delle visite all’estero del Capo dello Stato. Poi sono stato inviato all’ambasciata a Washington, dove ho vissuto i giorni dell’11 settembre 2001. Furono giorni molto particolari anche per la città, con l’aeroporto chiuso, il silenzio rotto dal rumore dei caccia e un ambiente che non è stato più lo stesso. Da lì in Cile, come vice ambasciatore all’epoca della presidenza Bachelet, di seguito a Palazzo Chigi come consigliere diplomatico aggiunto, a occuparmi di Usa e Russia, a New York alla rappresentanza Onu e infine il Governo Monti mi nominò ambasciatore a Sarajevo».