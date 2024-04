«Io Alter Nos, la gioia più grande» 

Arriva all’appuntamento nella chiesa di Sant’Efisio in scooter. Giovanni Ena, Alternos della edizione 368 della Festa di Maggio, ancora non si capacita del tutto di quanto sta avvenendo dentro e attorno a lui. Dirigente del Comune, 54 anni, sposato con Simonetta, tre figli, Francesco 18 anni, Valentina 16 e Matteo 14 con un breve passaggio stampacino, che oggi può sembrare addirittura profetico.

«Appena sposato, nel 2002, ho abitato per quattro anni in via Santa Margherita. È stato bellissimo vivere al centro, soprattutto svegliarsi il 1° maggio fra il nitrito dei cavalli, il muggito dei buoi e il vibrato delle launeddas sotto le finestre. La scoperta di una realtà che avevo a due passi e della quale non avvertivo ancora tutta l’importanza».Mai avrebbe immaginato, un giorno, da dipendente comunale, di essere chiamato a ricoprire l’incarico di Alternos.

«Non ci ho mai pensato. Naturalmente sono stato felicissimo quando il sindaco Zedda nominò la collega Raffaella Lostia, prima donna a ricoprire l’incarico. Ma quest’anno non mi ero neanche posto il problema».

E invece cosa è accaduto?

«Qualche giorno prima dell’annuncio ufficiale, il sindaco Paolo Truzzu mi ha convocato nella sua stanza. Pensavo per ragioni d’ufficio, come spesso capitava. Quando sono entrato la sua prima domanda a bruciapelo è stata: “Ma tu sai andare a cavallo?”. Al che, molto sinceramente, ho risposto: “No, no”. “Ma ti piacerebbe”, incalzava il sindaco. Fino a quando ha rivelato di avermi scelto per l’incarico di Alternos».

La prima reazione?

«Stupore, ansia, paura, ma anche un grande gioia. Perché credo che per un cagliaritano, per un credente e praticante quale mi ritengo, non esista una gioia così grande. Oltre che un onore immenso poter ricoprire, in quelle giornate di festa, quel ruolo».

Allora perché ansia.

«Un senso di agitazione perché io sono un dipendente pubblico, abituato a stare in ufficio, “dietro le quinte” come si usa dire. Non amo le luci della ribalta, parlare davanti a tanta gente».

La attende un bagno di folla.

«Me ne rendo conto e un po’ mi spaventa. Ma so anche che posso contare sull’aiuto di tante persone, a cominciare dalle consorelle e dai confratelli che già mi hanno accolto come se fossi sempre stato al loro fianco. Per non dire dei militari che mi stanno insegnando ad andare a cavallo o a tutti i miei colleghi che non mancheranno di starmi vicini».

Come vanno le lezioni di equitazione?

«Direi molto bene. Il cavallo è già arrivato, si chiama Quarzo, è un cavallo militare nato a Grosseto, e io mi sono messo nelle mani di due militari dell’Esercito, ottimi istruttori che ogni giorno sono a mia disposizione in tutto. Così come, passando a un altro aspetto, ho già concordato con la sartoria del Teatro Lirico quello che sarà il mio abbigliamento per la cerimonia del Primo Maggio. Non ho invece ancora stabilito dove avverrà la vestizione, ma c’è ancora qualche giorno per prendere la decisione più opportuna».

Oltre la famiglia, a chi ha pensato quando ha accettato l’incarico di Alternos?

«Ai miei colleghi del Comune che avrò l’onore di rappresentare nei giorni del Voto e della Festa. Noi siamo servitori della cittadinanza e posso dire e testimoniare di come ci sia questo spirito di servizio all’interno dell’amministrazione».

A chi vuole dedicare la Festa di quest’anno?

«Tutti i giorni, in ufficio, tocco con mano le difficoltà e la fatica di tante persone. Ai piedi di Sant’Efisio vorrei deporre allora le ansie e i dolori di tanti nostri concittadini e conterranei, certo che non farà mai mancare la sua vicinanza e la sua potente intercessione».

RIPRODUZIONE RISERVATA