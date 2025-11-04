«Io, ai domiciliari da innocente» 

Era finito ai domiciliari con l’accusa di corruzione nell’ambito dell’inchiesta sulle patenti nautiche, ora Carlo Puggioni, 43 anni di Carloforte, dipendente di un’azienda privata, è risultato del tutto estraneo alle accuse: lo stesso pubblico ministero ha chiesto e ottenuto dal giudice l’archiviazione del fascicolo nel quale sono finite un’ottantina di persone, molte delle quali hanno già patteggiato. Al centro dell’inchiesta c’era il luogotenente Pierpaolo Spagnolo, uno dei responsabili della capitaneria di Carloforte, che avrebbe ricevuto decine di tangenti, favori e benefit in cambio di patenti mai conseguite.

La difesa

A mettere nei guai il 43enne, tanto da far scattare la misura cautelare durata alcuni giorni, era stata la scoperta che l’indagato aveva pagato una cifra al sottufficiale. Difeso dall’avvocato Giovanni Aste, il 43enne si era fatto subito interrogare dal pm e aveva spiegato il perché di quella cifra, dimostrando che non c’era stata alcuna corruzione. Avendo comprato una chiatta con due motori per il suo lavoro, aveva scoperto che la doppia elica – a differenza di quelle che aveva usato sino a quel momento con un solo propulsore – necessitava di patente nautica. A dirglielo era stato proprio Spagnolo che aveva conosciuto casualmente nel 2021. Il sottufficiale gli aveva detto che, essendo in Capitaneria, poteva fargli dare l’esame il prima possibile, visto che gli serviva per lavoro, anche perché c’era una lunga fila di persone che dovevano dare l’esame per via dei ritardi dovuti al Covid, ma lui poteva inserirlo giustificando reali motivi dl lavoro.

I soldi

Il luogotenente gli avrebbe così detto che poteva iscriverlo ad una scuola nautica di Cagliari per fare più in fretta e che non avrebbe dovuto neanche portare un’imbarcazione da Calasetta per quando doveva dare l’esame pratico. Il costo si aggirava attorno ai 1000 euro. Così poi Puggioni aveva pagato in due trance, versando dei bonifici su una carta ricaricabile. La difesa aveva poi allegato i messaggi. Da qui il chiarimento e l’archiviazione.

Il commento

«È arrivata finalmente l’archiviazione e finisce questo incubo che mi stava attanagliando» ha detto Carlo Puggioni, fratello del sindaco, «è stato un periodo di sofferenza perché, pur sapendo di non aver fatto nulla, la testa frullava sempre lì. Sono rimasto due settimane agli arresti domiciliari, dunque temevo che la gente cambiasse l’idea che aveva di me: io che non ho preso mai nemmeno una multa. Sono contento che tutto sia andato per il meglio e che è uscita la verità. Ora resta il brutto ricordo da dimenticare».



