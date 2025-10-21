«Io aggredito, ho perso sangue» 

«Ho perso molto sangue dalla bocca e ho usato un asciugamani per tamponare. Il coltello con il quale sono stato minacciato e colpito è dentro casa»: Emanuele Ragnedda insiste dal carcere di Bancali sulla aggressione subita la notte tra l’11 e il 12 settembre e conferma il contenuto della sua confessione. I Carabinieri, stando a indiscrezioni, in uno degli ultimi sopralluoghi hanno effettivamente trovato e repertato nella casa di Conca Entosa un coltello per salumi che ha le stesse caratteristiche indicate da Ragnedda. Si tratterebbe del coltello impugnato improvvisamente da Cinzia Pinna e usato dalla donna per ferire alla bocca l’imprenditore di Arzachena durante un litigio che finirà tragicamente. I Carabinieri del Ris, su precisa richiesta della pm Noemi Mancini, stanno cercando nella stanza del delitto anche le tracce del sangue di Ragnedda. L’uomo ha indicato il punto della camera dove sarebbe stato aggredito improvvisamente da Cinzia Pinna e in effetti sul pavimento sarebbero state trovare tracce ematiche. Il difensore dell’uomo, l’avvocato Luca Montella, non ha voluto commentare le ultimissime attività ordinate dalla Procura di Tempio. Montella, durante il sopralluogo di lunedì mattina (presente anche il medico legale, Salvatore Lorenzoni) avrebbe sollecitato attività specifiche proprio nel settore della stanza dove sarebbe avvenuta la colluttazione.

«Non sono un mostro»

La Procura di Tempio sta cercando le prove di una eventuale violenza sessuale o di un approccio sessuale respinto dalla vittima. Si parla anche di tracce biologiche ma che potrebbero non avere rilevanza. Emanuele Ragnedda non ha cambiato di una virgola la sua versione ed esclude categoricamente l’interazione sessuale con Cinzia Pinna. A Bancali la linea non è cambiata: «Ho sbagliato, ma non sono un mostro».

I genitori

Mario Ragnedda, padre dell’imprenditore arrestato, difende il figlio. Lo ha fatto di recente con un messaggio privato inviato agli amici, con il quale spiega il suo stato d’animo. La madre di Emanuele Ragnedda, Nicolina Giagheddu, fa altre valutazioni e non condivide minimamente la linea del marito. Una posizione già ampiamente espressa con parole durissime contro l’uomo che ha ucciso Cinzia Pinna.

