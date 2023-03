Inzaghi: possiamo fare una grande gara 

Non teme nulla l'allenatore della Reggina Filippo Inzaghi. Né i mancati versamenti Irpef-Inps del club («Siamo convinti di aver fatto le cose perbene, siamo nel giusto, nessun condizionamento») né il Cagliari di Ranieri («Abbiamo grande rispetto degli avversari, ma siamo convinti di poter fare una grande gara»). Testa alta e avanti tutta. «Sono contento di affrontare squadre così, paradossalmente è più facile giocarci contro e sarò curioso di vederci di fronte a quelle che inizialmente venivano indicate come corazzate e che ora sono fianco a fianco a noi», ha detto in conferenza stampa pre gara con la solita “spocchia” il tecnico piacentino. Poi precisa: «Vogliamo vincere, ma sappiamo che servirà una prestazione perfetta per farlo». Parole al miele per il collega Ranieri: «È fonte di ispirazione per noi allenatori. Si contraddistingue per stile e classe, riesce sempre ad avere la parola giusta. È un piacere incontrarlo». Tra gli amaranto non ci sarà Ricci, Inzaghi deve ancora sciogliere qualche riserva. «Cionek sarà fuori per squalifica, Ricci non è ancora recuperato. Menez può fare il falso nove ma anche l’esterno, dipende dalle partite che si vanno a giocare, ho ancora dei dubbi», spiega. «L’unica certezza è che Menez giocherà».

