Inzaghi ora è un’incognita 

Milano. Il destino di Simone Inzaghi all’Inter è in forte discussione: la sconfitta per 5-0 nella finale di Champions League contro il Psg potrebbe accelerare quella che prima era una semplice tentazione, lasciare, imboccare nuove strade magari in Arabia Saudita. Ieri, al termine della partita, Inzaghi era provato e avvilito. Sorprende tutti, probabilmente anche il presidente Beppe Marotta, quando afferma di non sapere se ci sarà per la trasferta americana dell’Inter in occasione del mondiale per club. Un momento di sconforto o una affermazione meditata da tempo? Marotta non vuole perdere Inzaghi e probabilmente tra oggi e domani ci sarà un incontro che potrebbe essere risolutore. Difficile fare previsioni.

All’inizio della trasferta tedesca Inzaghi era sembrato più orientato a restare e certamente lui non si aspettava la serata da horror della sua squadra. E sempre Marotta sembrava allontanare ogni ipotesi di addio. Questa sconfitta può incidere sul futuro di Inzaghi? «Assolutamente no. Abbiamo deciso di incontrarci la prossima settimana e analizzando questi anni di lavoro quasi tutto il merito di questo positivissimo ciclo è dovuto alle sue prestazioni e alle sue capacità. Se lui ha intenzione di continuare noi siamo assolutamente contenti. Il futuro è il proseguimento di un ciclo vincente di questa squadra. Il fatto che ci si incontri con Inzaghi è perché io e la società non siamo abituati a portare un allenatore a scadenza e vorremmo proseguire con lui allungandogli il contratto. Il ciclo ha funzionato benissimo e sta portando risultati eccezionali, non ci sarà alcuna rivoluzione. Ci incontreremo per ascoltarlo, da parte nostra siamo orgogliosi e fieri di continuare con lui».

Eppure qualcosa non torna perché quasi in simultanea Inzaghi lascia tutti di stucco. Sarà al 100% negli Usa per il Mondiale per Club? «Non so rispondere a questa domanda, in questo momento sono venuto per educazione e rispetto. Questa sconfitta mi amareggia moltissimo». L’atmosfera è tesa e piuttosto confusa, l’Inter non commenta la decisione di Acerbi di non presentarsi a Coverciano, mentre Frattesi ha avuto un duro confronto con lo stesso Inzaghi sul motivo per il quale sabato è stato lasciato fuori. Il rientro in Italia è stato una pagina triste per la squadra, occhi bassi, silenzio tombale, la tifoseria assente. Giocatori crollati fisicamente e mentalmente, un momento difficile dal quale si deve uscire in un modo o nell’altro. Se Inzaghi dovesse fare le valigie, si fanno già i nomi di Fabregas, Chivu, Thiago Motta, De Zerbi. È tutto da decidere in una fase delicata e critica. Il bilancio di Inzaghi all’Inter non è negativo anche se c’è chi gira il coltello nella piaga, uno scudetto vinto, altri persi o meglio quasi regalati, e le sconfitte nelle due finali di Champions. Il rapporto con i tifosi e con la Curva Nord potrebbe intaccarsi, ieri Inzaghi non ha chiesto scusa per il tracollo di Monaco. Forse un segnale preciso alla società.

