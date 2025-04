Inzaghi: non era una vittoria scontata 

«Tenevamo tanto a questa gara e sapevamo che non era affatto scontata. Sapevamo delle difficoltà che nascondeva e siamo stati bravi a gestirla concentrati e lucidi». L’allenatore dell’Inter Simone Inzaghi si tiene stretto il successo sul Cagliari e il momentaneo +6 sul Napoli (in campo, a sua volta, domani contro l’Empoli). Si può così proiettare sul ritorno dei quarti di Champions League con il Bayern Monaco, in programma mercoledì a San Siro (riparte dal 2-1 ottenuto in Germania).

Su tutti i fronti

«C'è tanta fatica, ma siamo orgogliosi di quello che stiamo facendo», fa il punto su questo avvincente finale di stagione il tecnico nerazzurro. «L'anno scorso abbiamo fatto 48 partite e questa è già la numero 49», ha tenuto a precisare quantificando lo sforzo fatto sin qui dalla sua squadra e alimentando le aspettative. «È una stagione super performante, dobbiamo adeguarci e lo stiamo facendo con grandissimo sacrificio da parte di tutti». Si spiega così qualche mezzo passo falso come quello di due turni fa a Parma e qualche passaggio a vuoto anche nel corso del match di ieri. «È fisiologico». Lo stesso Inzaghi dà poi merito al Cagliari, squadra più rognosa di quanto possa essere sembrata. «Non bisogna dimenticarsi che c'era una squadra di fronte, tosta e ben allenata. Chiaramente», tiene a precisare, «siamo i primi a sapere che sul gol di Piccoli dovevamo far meglio, però c'è anche della bravura sul cross di Augello e dello stesso Piccoli nel farsi trovare pronto e colpire bene il pallone».

La Champions

Nemmeno il tempo di godersi i tre punti, il mirino si sposta in tempo reale verso il Bayern Monaco. Niente calcoli per Inzaghi che considera quasi un dettaglio il successo dell’andata. «C'è tanta fiducia, certo. Ma quella c’è sempre stata», la premessa. «Sappiamo di dover affrontare una squadra fortissima e dovremo fare il massimo per replicare il risultato ottenuto in Germania». Tradotto: «Non dovremo gestire nulla e non dovremo guardare il risultato, dovremo fare una gara di corsa e determinazione». In palio la semfinale di Champions League,

