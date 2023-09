Inzaghi nella storia  

Empoli 0

Inter 1

Empoli (4-3-1-2) : Berisha 6.5; Ebuehi 6, Ismajli 6.5 (5’ st Walukiewicz 5.5), Luperto 6, Pezzella 5.5; Marin 6 (23’ st Fazzini 6), Ranocchia 5.5 (23’ st Grassi 6), Maleh 6; Baldanzi 6.5; Shpendi 6 (32’ st Destro sv), Cambiaghi 5.5 (32’ st Cancellieri sv). In panchina: Perisan, Stubljar, Kovalenko, Gyasi, Cacace, Guarino, Bereszynski, Bastoni S. Allenatore Andreazzoli 6.

Inter (3-5-2) : Sommer 6; Pavard 6.5, Acerbi 6, Bastoni 6 (26’ st De Vrij 6); Mikitharyan 6, Calhanoglu 6.5, Frattesi 6.5 (26’ st Barella 6), Dimarco 7 (35’ st Carlos Augusto sv); Martinez 6.5 (26’ st Arnautovic sv), Thuram 6.5 (35’ st Sanchez sv). In panchina: Di Gennaro, Audero, Dumfries, Klaassen, Neves, Bisseck, Agoume, Stankovic. Allenatore Inzaghi 6.5.

Arbitro : Marcenaro di Genova 6.5.

Rete : 6’ st Dimarco.

Note : ammoniti Acerbi, Pezzella, Maleh, Baldanzi. Angoli: 6-4 per l’Inter. Recupero: 2’; 5’.

Empoli. L’Inter batte l’Empoli al Castellani grazie a un eurogol dell’ex Dimarco nel match testa-coda che ha aperto il programma domenicale della quinta di campionato. È en plein di vittorie per i nerazzurri che a punteggio pieno allungano in vetta e guardano tutte le altre dall’alto. Simone Inzaghi raggiunge un traguardo toccato solo da tre allenatori prima di lui: Conte (2019/20), Mancini (2015/16) e il mago Herrera (1966/67). Tre tecnici che hanno fatto la storia del club, ma nessuno di loro ha conquistato lo scudetto nella stagione della partenza a razzo. Ci potrà provare così Inzaghi, che ha portato a casa un successo non così banale. L’Empoli, alla prima uscita con Aurelio Andreazzoli in panchina dopo il subentro a Zanetti, tiene il ritmo dei vicecampioni d’Europa e lascia pochi spazi, anche grazie a un nuovo assetto con l’esordiente Ranocchia piazzato davanti a Calhanoglu. Per rompere gli equilibri è servito il colpo da campione di Federico Dimarco. Per lui, che a Empoli ha giocato una stagione in prestito, conclusione bellissima da 24 metri al volo. Un gioiello balistico di sinistro sugli sviluppi di un angolo.

L’analisi

«L’Inter non deve lanciare nessun messaggio e fare nessuna tabella. Sono passate solo cinque partite e tutto può cambiare. Bisogna continuare con questa concentrazione», ha commentato a fine gara Simone Inzaghi. «Abbiamo avuto un ottimo approccio, creando tantissimo, nella ripresa il gran gol di Dimarco ha aiutato», commenta il tecnico. «L’infortunio di Arnautovic ci ha fatto giocare gli ultimi 7-8 minuti in inferiorità numerica e qualcosa puoi pagare». Riguardo a Arnautovic spiega che «ha avuto un infortunio importante»: distrazione al flessore della coscia sinistra.

RIPRODUZIONE RISERVATA