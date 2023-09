Inzaghi e l’Inter insieme sino al 2025 

Per un'altra stagione Simone Inzaghi sarà sulla panchina dell'Inter, a sbracciarsi e urlare a squarciagola con la solita foga e passione: l'allenatore nerazzurro ha firmato il rinnovo di contratto fino al 2025. Un anno oltre la scadenza (la precedente era fine stagione) a 5,5 milioni più bonus. L'accordo era già stato trovato in estate, il rinnovo non era mai stato messo in dubbio e l'Inter ha atteso la pausa delle nazionali per ufficializzarlo con un comunicato. L'ottimo avvio, quindi, non ha influito ma rafforza il rapporto con il club e con un ambiente che difficilmente ammette cali di rendimento e che in pochi sanno sopportare. La storia del club nerazzurro racconta di allenatori crollati dopo le vittorie, di esperienze lampo, di eterni incompiuti e - addirittura - di carriere mai risollevate. Inzaghi, invece, da quando è approdato all'Inter ha saputo gestire bene i momenti difficili. La scorsa primavera sembrava sull'orlo dell'esonero e si parlava già dei possibili sostituti. Ma il tecnico piacentino non si è scomposto ed è riuscito ad inanellare successi, fino all'entusiasmante cavalcata europea culminata con la finale di Champions League. Ed ora si può godere un piccolo record di “longevità”, visto che era dai tempi di Mancini che i nerazzurri non si tenevano stretto l'allenatore tanto a lungo.

