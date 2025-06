Inzaghi dice addio all’Inter e va in Arabia 

Un incontro solo per dirsi addio. Niente ribaltoni, niente dietrofront: l'era di Simone Inzaghi all'Inter è ufficialmente conclusa. Il tecnico piacentino prende la strada dell'Arabia Saudita, perché l'offerta dell'Al Hilal (25 milioni in due anni e un mercato faraonico) era troppo ghiotta per non essere presa in considerazione, a maggior ragione dopo l'umiliante sconfitta nella finale di Champions League contro il Paris Saint-Germain che è sembrata la partita che ha chiuso definitivamente un ciclo. Il 3 giugno 2025 Simone Inzaghi e l'Inter si salutano, così come si erano avvicinati esattamente quattro anni fa, il 3 giugno 2021, quando il piacentino era stato ufficializzato come nuovo tecnico nerazzurro, scelto dalla dirigenza come successore di Antonio Conte. Oggi invece è arrivato il momento dell'addio, ufficializzato dal club con un comunicato: “Le strade del Club e di Simone Inzaghi si separano. È questa la decisione presa di comune accordo dopo l'incontro avvenuto pochi minuti fa”, la nota pubblicata nel pomeriggio, “la gestione di Inzaghi all'Inter sarà ricordata da tifosi, calciatori, dirigenti e dipendenti come caratterizzata da grande passione, accompagnata da professionalità e dedizione”, ha voluto aggiungere la società, sottolineando inoltre anche i sei trofei (uno Scudetto, due Coppe Italia e tre Supercoppe Italiane) vinti da Inzaghi in nerazzurro, così come il fatto che “passerà per sempre alla storia come il coach che ci ha portato alla conquista della Seconda Stella”. Un saluto a cui si è aggiunto anche quello del presidente Giuseppe Marotta: “A nome del nostro azionista Oaktree e di tutto il Club, desidero ringraziare Simone Inzaghi per il lavoro svolto, per la passione dimostrata e anche per la sincerità nel confronto odierno, che ha portato alla decisione comune di separare le nostre strade. Solo quando si è combattuto insieme per raggiungere il successo giorno per giorno si può avere un dialogo franco come quello accaduto oggi”.

Una serenità nel rapporto ribadita anche dallo stesso Inzaghi, che ha voluto salutare il mondo nerazzurro. “Cara famiglia nerazzurra, è venuto per me il momento di salutare questo Club dopo un percorso di quattro anni, durante i quali ho dato tutto - le parole del tecnico piacentino – ogni giorno ho dedicato all'Inter il mio primo e ultimo pensiero della giornata. Sono stato ricambiato con professionalità e passione da calciatori, dirigenti e da ogni singolo dipendente del club”. Concludendo infine con un saluto ai tifosi interisti: "Un'ultima parola la voglio dedicare ai milioni di tifosi nerazzurri che mi hanno incitato, hanno pianto e sofferto nei momenti difficili e hanno riso e festeggiato nei sei trionfi che abbiamo vissuto insieme”.

Chiusa l'era Inzaghi, ora l'Inter guarda al futuro. L'interrogativo è chiaro: chi sarà il successore del piacentino sulla panchina nerazzurra? Il nome in cima alla lista sembra essere quello di Cesc Fabregas, che dopo la promozione in Serie A ha portato il Como a metà classifica nella sua prima stagione nella massima serie. Portare via lo spagnolo dal lago, però, non sarà facile, un po' perché, considerando la proprietà (i ricchissimi fratelli Hartono), non ci sono grossi limiti di spesa, tanto che sono già pronti 60 milioni tra Maximo Perrone e Yeremay oltre ai 6 per il riscatto di Valle ufficializzato ieri. Ma anche perché servirà convincere il tecnico del nuovo progetto interista, che dovrà passare necessariamente anche dal mercato. Cercando magari di capire anche se Inzaghi si potrebbe portare via qualcuno dei suoi pupilli in Arabia Saudita, con i nomi che circolano in particolare di Alessandro Bastoni, Federico Dimarco e Hakan Calhanoglu. Più defilati, almeno al momento, sono i nomi di Roberto De Zerbi e Thiago Motta. Il tecnico italiano dell'Olympique Marsiglia ieri si è infatti parzialmente sfilato: «Non mi ha chiamato nessuno, soprattutto negli ultimi giorni. Poi a Marsiglia sto bene e, quindi, non c'è niente in pentola», le sue parole da Foggia. Tra gli altri nomi, per ora sembrano stuzzicare meno quelli di Christian Chivu e Patrick Vieira. Il tempo, però, ora stringe: lunedì 9 giugno è fissata la ripresa ad Appiano Gentile, con partenza per gli Usa l'11 giugno in vista del debutto nel Mondiale per Club contro il Monterrey, previsto per il 17 giugno alle 18 ora locale a Los Angeles.

