Inzaghi conferma l’Inter  che ha battuto il Monza 

Archiviata senza particolari affanni la “pratica Monza” alla prima di campionato (2-0 con doppietta di Lautaro), l’Inter di Simone Inzaghi è pronta per la prima trasferta stagionale in Sardegna contro il Cagliari.

Mercato

Tiene banco in casa nerazzurra il mercato in uscita e in entrata. A proposito di quest’ultimo, è corsa contro il tempo per l’arrivo di Pavard dal Bayern Monaco. L’obiettivo è quello di averlo pronto e fresco per il Cagliari, sebbene un comunicato di ieri del club tedesco abbia reso noto che il giocatore è indisponibile causa “malattia” (più plausibile l’ipotesi che non si sia allenato con i compagni per il suo imminente arrivo a Milano). La sua presenza a Cagliari darebbe ad Acerbi e Darmian la possibilità di poter avere più tempo per ritrovare la condizione ottimale.

Dal campo

Intanto, prosegue la preparazione in vista del match contro i rossoblù al Suning Training Centre: Inzaghi dovrebbe puntare sulla stessa formazione vista contro il Monza, con Lautaro e Thuram in avanti e il grande ex Barella schierato nella sua consueta posizione da mezzala. Si lavora proprio su Darmian e Acerbi. Il primo è stato costretto a uscire dal campo nella ripresa della gara col Monza dopo aver accusato dolore alla caviglia; il secondo ha saltato il match a causa di un risentimento muscolare al soleo della gamba destra.