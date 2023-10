Inzaghi: «Che reazione! Potevamo anche vincerla» 

Salerno. «Nel primo tempo la squadra mi è piaciuta, nella ripresa loro hanno fatto ciò che a noi non era riuscito, con palla recuperata e gol dello 0-1. Ma in un momento così complicato abbiamo avuto una reazione straordinaria. E dopo l'1-1 il gol di Viola avrebbe ucciso chiunque invece ci abbiamo creduto e potevamo addirittura vincerla al 96'. Poteva essere l'apoteosi, però mi tengo stretto il risultato». Così Pippo Inzaghi dopo l'esordio sulla panchina della Salernitana, ieri contro il Cagliari.

«A me tocca rendere orgoglioso il presidente e il pubblico salernitano, sappiamo che questa città merita tanto», tiene a precisare l'ex bomber del Milan, che ha sostituito Paulo Sousa in panchina. «Ma, visto il momento, devo guardare le cose positive, vedere la squadra che passa dall'1-2 al potenziale 3-2 mi fa piacere e sarà importante. Che poi tecnicamente si possa migliorare non c'è dubbio. C'è da lavorare, tanto. Ma sono certo che alla lunga questo punto tornerà utile. Sta a noi tramutare i fischi in applausi. Ci dobbiamo trascinare a vicenda: i tifosi», sottolinea ancora Inzaghi, «hanno fatto un tifo incredibile, ci hanno spinto e so quanto ci hanno dato. Ripeto, magari questo punto sarà fondamentale tra qualche mese».

