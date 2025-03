Inzaghi: «Alla fine abbiamo smesso di giocare» 

Milano. « Abbiamo fatto un primo tempo splendido, avremmo meritato più di due gol di vantaggio. Nel secondo tempo non abbiamo approcciato benissimo ma fino al gol di Solet non avevamo rischiato nulla, poi abbiamo smesso di giocare e in queste partite si rischia sempre. L’Udinese ha fatto un ottimo campionato». Così il tecnico dell’Inter Simone Inzaghi ha commentato la vittoria contro l’Udinese. «Espulsione? Ho sbagliato e ho chiesto scusa, il fallo su Correa mi sembrava netto, da lì è venuto il calcio d’angolo ma ero lì a 4 metri. A volte l’adrenalina fa brutti scherzi, purtroppo non ci sarò col Parma - ha proseguito -. In questo momento siamo in difficoltà. Frattesi e Arnautovic han preso colpi e non potevano continuare. Dimarco e Darmian rientravano dopo tanto tempo e c’era il rischio di ricadute, Calhanoglu poteva continuare ma veniva da due gare con la Turchia, poi De Vrij, Taremi, Dumfries e Lautaro erano indisponibili».

Firenze

«Bisogna dire grazie alla società e al presidente che ha costruito una squadra forte con valori tecnici e umani. Devo ringraziare anche i miei ragazzi perché stanno facendo un bel percorso. Ci stiamo giocando l’Europa, e siamo ancora in Conference, questo è merito di tutti. Bisogna cavalcare l’onda, non ci poniamo nessun limite. Abbiamo concesso quasi nulla all’Atalanta, dobbiamo continuare così perché ora viene il bello. Bisogna continuare a spingere. Si è ricreata una magia importante, sono state due settimane fantastiche al Viola Park. Il presidente Commisso è venuto negli spogliatoi e ci ha dato una grande carica: la vittoria è dedicata a lui». Raffaele Palladino non nasconde la soddisfazione per la vittoria della sua Fiorentina contro l’Atalanta. «Cerco di mettere in condizioni i ragazzi nel miglior modo possibile. Abbiamo trovato questa quadra adesso che ci piace. Siamo contenti, dobbiamo continuare così perché credo sia il vestito più comodo per noi. La nostra strada l’abbiamo presa e dobbiamo percorrerla per bene. Possiamo fare un gran finale», ha aggiunto. Centesima gara in A da allenatore e vittoria contro Gasperini: «Non era la sfida tra noi. Mi dispiace non averlo visto, abbiamo fatto bene, tenuto nei duelli. Voglio fare i complimenti anche a chi è subentrato nel secondo tempo, Zaniolo, Folorunsho e Richardson. Si è ricreata la magia di inizio campionato. Zero tiri in porta dell’Atalanta? È un motivo di grande soddisfazione. Ma abbiamo difeso tutti bene».

