«Invitalia vigili sul piano di Sider Alloys» 

Arpas e Forestale in azione ieri alla Sider Alloys. Sarebbe in corso una serie di controlli, sui quali c’è il totale riserbo, a seguito di una serie di segnalazioni che sarebbero arrivate nei giorni scorsi caratterizzati da un’alta tensione e apprensione sul futuro dello stabilimento di Portovesme. Intanto nei prossimi giorni, potrebbero arrivare i funzionari di Invitalia. Le segreterie territoriali dei metalmeccanici chiedono che si parta dai controlli all’elettrolisi.

La visita

«Giungono voci di una nuova visita di Invitalia presso lo stabilimento Sider Alloys – si legge nel documento delle segreterie Fiom, Fsm, Uilm e Cub – se così fosse sarebbe positivo perché in linea con le nostre richieste ma riteniamo che la visita debba essere effettuata seguendo le denunce avanzate dalle stesse organizzazioni dei metalmeccanici sugli smantellamenti in corso nella sala elettrolisi. Non accetteremo infatti ulteriori visite alla fonderia, unico reparto in cui l’azienda ha effettuato le poche lavorazioni». La sala elettrolisi, il vecchio cuore della fabbrica di alluminio, è infatti ferma dal 2012. «Ci auguriamo che la visita sia una reale verifica di tutte le azioni messe in campo per il rilancio dell’alluminio primario – scrivono – cosa ben lontana dalla concreta realizzazione mentre ci troviamo davanti ad uno smantellamento continuo che ha portato alla totale sfiducia verso l’attuale proprietà».

Le garanzie

La Sider Alloys attende che si concretizzino le garanzie Sace riconosciute agli investimenti per il rilancio della fabbrica, una norma di legge che si concretizzerà una volta completata la procedura con le banche. La Sider Alloys è arrivata a Portovesme nel 2018, rilevando la fabbrica ex Alcoa, chiusa anni prima dalla multinazionale statunitense per il caro energia. I dipendenti attuali sono circa un centinaio, l’obiettivo è rilanciare la produzione di alluminio primario ma negli anni il cronoprogramma del riavvio ha subito numerosi rallentamenti. A Portovesme non sono mancate le tensioni, con scioperi e ritardi nei pagamenti di stipendi e tredicesime. I sindacati hanno chiesto una svolta, invocando controlli e l’intervento della politica. Il tavolo dedicato a Sider Alloys, convocato per fine gennaio al Mimit dal ministro Urso, è slittato a data da destinarsi ma ora si attendono sviluppi anche a seguito dei controlli di Arpas e Forestale.

