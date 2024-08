Invita un ragazzo a casa per vedere un film, 16enne violentata 

GENOVA. Una sedicenne genovese è stata violentata da un giovane che aveva invitato in casa per vedere un film poco dopo averlo conosciuto.

Solo dopo lo stupro l’adolescente è riuscita ad allontanare da casa il ragazzo, poi ha atteso il rientro dei genitori ai quali ha raccontato tutto. I familiari l’hanno accompagnata al pronto soccorso dell’ospedale Galliera, dove è attivo il centro dedicato alle vittime di violenza. La ragazza ha raccontato l’episodio ai medici, che hanno informato la polizia e hanno sottoposto la giovane agli accertamenti del caso, previsti dal protocollo della prefettura per i casi di violenza. Dopo la denuncia sono intervenuti gli agenti della mobile, sezione reati contro la persona, che hanno iniziato a ricostruire quanto accaduto. Per il momento però non hanno potuto interrogare la ragazzina perché è ancora in stato di choc. Appena il quadro clinico migliorerà, verrà ascoltata e il suo racconto sarà utile per risalire all’aggressore. Per ora a parlare con gli inquirenti è stata la madre, che ha raccontato quel che la figlia le ha riferito, spiegando però di non poter indicare esattamente l’età precisa e il nome del ragazzo. L’indagine, seguita con il protocollo Codice Rosso, chiaramente ha come primo obiettivo proprio quello di identificare il più velocemente possibile l’aggressore. Per questo saranno importanti le parole della giovane vittima ma anche le testimonianze delle amiche e l’analisi dei filmati della videosorveglianza cittadina. Tra i dati importanti vi è soprattutto l’età del giovane: se risultasse che è maggiorenne il fascicolo diverrebbe di competenza dei magistrati della Procura ordinaria, altrimenti a seguire le indagini sarebbero i magistrati del Tribunale per i minorenni.

