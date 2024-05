«Invidia e cattiveria causa dei miei guai» 

«L’invidia, la cattiveria, l’animo cattivo di alcuni collaboratori, mi hanno portato a subire tutte le cose che poi in questi nove anni sono successe». Lo sostiene Tore Ghisu, il sindaco di Borore condannato a quattro anni e tre mesi per peculato e falso, in primo grado, dai giudici del tribunale di Oristano, nella toccante lettera inviata ad Andrea Pilu, sindaco del consiglio comunale dei ragazzi, nominato nei giorni scorsi. «Vorrei, al di là delle questioni giudiziarie, rassicurarti e allo stesso tempo raccontarti che fare il sindaco comporta tanti momenti belli, tantissimi impegni, tante responsabilità, ma anche diversi rischi, fra i quali quello di incorrere in una denuncia per questioni che sono, o possono essere, legate allo svolgimento della funzione o per l’attività amministrativa. Un rischio che a volte si corre per inesperienza, per superficialità, per incapacità, qualche volta perché si è commesso inconsapevolmente un illecito, ma anche può capitare che sentimenti di gelosia, di invidia o qualcos’altro facciano in modo che qualcuno che vuole male al sindaco ponga in essere azioni per screditarlo e farlo apparire non onesto». Poi la frase più toccante: «Andrea, continua a credere in quello che fai, sempre e comunque. Ti voglio incoraggiare a far bene nel tuo incarico, per lavorare seriamente, serenamente e proficuamente con i tuoi assessori e consiglieri, ma anche con noi amministratori, che ti daremo una mano a far bene nel tuo impegno amministrativo. Lavorare ed impegnarsi per il bene del proprio paese è una delle cose più belle, gratificanti, faticose, ma anche esaltanti».

RIPRODUZIONE RISERVATA