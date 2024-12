Investono una vecchietta e scappano 

Ha attraversato sulle strisce, attendendo che una macchina si fermasse per farla passare. Ma uno scooter ha superato l’automobilista a tutta velocità, falciando l’anziana signora. In due, in sella a uno Scarabeo scuro, dopo aver investito la donna sono scappati. L’incidente è avvenuto ieri mattina intorno alle 11 all’incrocio tra le vie Brigata Sassari e Marconi, nei pressi di un supermercato. L’impatto è stato violentissimo. La signora è caduta sull’asfalto battendo la testa. I due in moto si sono dileguati, senza prestarle soccorso. Un’ambulanza che ha provveduto a trasportare la malcapitata all’ospedale Civile, in codice giallo. La donna era cosciente, con una vistosa ferita sulla testa. In serata il ragazzo alla guida si è presentato in caserma. È stato denunciato per omissione di soccorso. In serata si è infine recato in ospedale per chiedere scusa alla vecchietta. (c. fi.)

RIPRODUZIONE RISERVATA