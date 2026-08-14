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Arzachena.
15 agosto 2026 alle 00:33

Investono un cinghiale: giovani feriti 

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Tragedia sfiorata venerdì notte a Cannigione, in via Nazionale, a causa di uno dei tanti cinghiali che imperversano sulle strade sarde, soprattutto la notte, creando grave pericolo. Uno scooter con a bordo due giovani di Arzachena è uscito di strada dopo aver investito un animale di grossa taglia che attraversava improvvisamente la carreggiata. Ad avere la peggio è stata una ragazza che ha battuto violentemente il viso sull’asfalto.

I due giovani sono stati affidati alle cure del personale del 118 che li ha trasportati all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Hanno riportato diverse ferite ma non corrono pericolo di vita. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza dell'area. L’incidente che, considerato il coinvolgimento di due motociclisti poteva avere conseguenze più drammatiche ripropone l’emergenza cinghiali sulla strade.
Ieri mattina, attorno alle 7.30, un altro incidente si è invece verificato sulla strada provinciale 59, nei pressi del bivio per Monticanaglia, dove per cause ancora da accertare due autovetture si sono scontrate frontalmente. Anche in questo caso la squadra dei vigili del fuoco ha messo in sicurezza veicoli ed area. (a.b.)

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