Investono in criptovalute ma il broker è un truffatore 

Hanno perso diverse migliaia di euro mettendo i loro risparmi nelle mani di quello che forse ritenevano un mago della finanza. Sono stati invece raggirati da un abilissimo truffatore. Le vittime sono due fratelli residenti a Monserrato, 42 e 40 anni, che hanno affidato, come denunciato ai carabinieri, al falso broker (rintracciato sul web), diverse decine di migliaia di euro a partire dal 2016 . Questi soldi dovevano essere utilizzati per l’acquisto di criptovalute. L’affarone non c’è stato. E il denaro è sparito nel nulla.

Sotto accusa è finito un intraprendente calabrese di 51 anni, smascherato dai carabinieri della stazione di Monserrato al termine di lunghe, sofisticate indagine chiuse con un rapporto alla Procura della Repubblica di Cagliari. Pesante l’accusa a carico dell’indagato: truffa e appropriazione indebita. L'indagine è scattata dopo la denuncia querela presentata dai due fratelli di Monserrato, entrambi i liberi professionisti che forse hanno sognato un grande affare. Ma la persona alla quale hanno affidato i loro soldi, stando alla conclusione dell’inchiesta dei carabinieri, si è dimostrata quella sbagliata.

Entrati in contatto col tuffatore, i due fratelli hanno affidato loro soldi per l'acquisto di criptovalute, ritenendolo, un esperto nel settore degli investimenti sul Web. Come spesso succede il mago della finanza a un certo punto sparisce e delle criptovalute non resta neppure l'ombra. Sarà molto improbabile che i due possano recuperare qualcosa di quello che hanno ingenuamente affidato al falso broker. (r. s.)

