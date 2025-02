Investitori beffati, avvocato assolto 

L’accusa di aver messo a segno alcune truffe è caduto «perché il fatto non costituisce reato», mentre quella di esercizio abusivo di intermediazione finanziaria è caduta per non aver commesso il fatto. Si è chiuso con una doppia assoluzione il processo davanti alla giudice del Tribunale, Alessandra Tedde, nei confronti dell’avvocato cagliaritano Ernesto Pacini e del veneto Andrea De Giglio. Il terzo imputato, l’emiliano Manrico Pozzati, è deceduto nel corso del dibattimento.

Il processo

A marzo del 2022 il gup Roberto Cau aveva accolto la richiesta di rinvio a giudizio del sostituto procuratore Giangiacomo Pilia, formulata al termine dell’indagine effettuata dagli investigatori della Guardia di Finanza. Stando alle accuse, nel 2017, Pacini avrebbe proposto ad alcuni clienti degli investimenti finanziari redditizi, facendo firmare l’accordo e trasmettendo poi gli incartamenti all’azienda. Gli interessi – sempre secondo la procura – sarebbero arrivati solo nei primi mesi, per poi smettere di essere accreditati agli inconsapevoli investitori.

L’accusa

A difendere il noto legale cagliaritano c’erano gli avvocati di fiducia Massmiliano Ravenna e Giuseppe Putzu, mentre De Giglio era assistito da Fausto Argiolas e Claudia Delvecchio. Il pubblico ministero contestava a tutti la truffa e, al legale, anche l’esercizio abusivo dell’attività finanziaria. Le varie persone che firmavano gli investimenti sarebbero poi rimaste beffate, perdendo migliaia di euro. I finanzieri avevano ipotizzato che Pacini si fosse presentato come collaboratore di una piattaforma di investimenti che garantiva interessi sino al 4% del capitale su base mensile. Alcuni avrebbero sottoscritto investimento di 50mila euro, altri di 15mila (con interessi ipotizzati del 33,35%) e altri ancora con importi più modesti. Alla fine c’è chi avrebbe perso migliaia di euro. La Procura aveva individuato 11 parti offese, alcune delle quali si sono poi costituite in giudizio già dall’udienza preliminare con i legali Gianluigi Pala e Mauro Mameli.

La difesa

Nel corso del dibattimento la difesa ha sostenuto l’assoluta buona fede di Ernesto Pacini e il fatto che non avesse in alcun modo voluto truffare gli investitori, ma anche il fatto che non sarebbe stato lui l’intermediatore finanziario che, materialmente, stipulava i contratti con i privati. Il pubblico ministero nella requisitoria aveva chiesto la condanna a 4 anni di reclusione per Pacini e 3 anni per De Giglio, mentre le difese avevano sollecitato l’assoluzione da tutte le imputazioni.

La sentenza

Ieri mattina, la giudice Tedde è uscita dalla camera di consiglio con la sentenza: assolti dall’ipotesi di truffa perché il fatto non costituisce reato, mentre la contestazione di abusivismo finanziario è caduta non non aver commesso il fatto. Entro novanta giorni saranno depositate le motivazioni della decisione. Soddisfazione è stata espressa dai difensori.

