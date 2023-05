Investito un pedone in via Martiri 

Ancora un pedone investito in città. È avvenuto ieri, dove una ragazza è rimasta ferita nel primissimo pomeriggio in via Martiri della Libertà, travolta da un’auto mentre attraversava la strada. Secondo le prime notizia la signora non sarebbe in pericolo di vita. L’incidente poco prima della farmacia Manconi, a travolgerla una Volkswagen Golf, che non si è accorta della presenza della malcapitata. Sul posto sono arrivati i sanitari del 118, che dopo le prime cura hanno trasportato la malcapitata in codice giallo all’ospedale. Si tratta dell’ennesimo investimento a Nuoro dall'inizio dell’anno, che finora ha visto pagare un tributo carissimo con ben due persone che hanno perso la vita. Un allarme costante, che ha visto vittime pedoni di ogni età, dagli anziani (entrami i deceduti erano ultra ottantenni) a giovanissimi, come due studentesse travolte all’uscita di scuola in viale Trieste e persone di mezza età come la donna investita ieri e quella travolta qualche settimana fa in piazza Italia. Investimento che arriva nel giorno in cui a Nuoro, dopo un mese di attesa, si insedia il nuovo comandate (a tempo) della polizia municipale. Massimiliano Zurru, arriva da Monserrato da ieri ha preso possesso del comando di Nuoro per nove mesi. (f. le.)

