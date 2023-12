Investito sulle strisce:  uno studente sedicenne  è grave in ospedale 

Diretto a scuola, stava attraversando la strada, quasi certamente sulle strisce pedonali di viale Diaz proprio davanti alle scalinate della basilica di Bonaria, quando è stato travolto da una Citroen: lo studente di 16 anni ha fatto un volo di parecchi metri. Sono stati momenti drammatici. Gli amici che erano con lui si sono spaventati e inizialmente si è temuto il peggio. Immediata la chiamata al 118 e l’arrivo di due ambulanze. Il personale medico si è occupato del ragazzo che per fortuna non ha perso conoscenza. È stato poi accompagnato al Brotzu: gli è stato assegnato un codice rosso per la dinamica dell’incidente.

Il sole

In ospedale è stato subito sottoposto a vari accertamenti: non è in pericolo di vita e oggi i medici potrebbero sciogliere la prognosi. Per ricostruire quanto accaduto ieri mattina verso le 8,15 sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale. Il conducente dell’auto, proveniente dal centro città e diretto verso l’Amsicora, probabilmente non ha visto il ragazzo perché accecato dal sole, a quell’ora molto basso. L’impatto è stato violentissimo e lo studente è finito parecchi metri avanti, restando fermo sull’asfalto. La vettura si è fermata con un evidente danno sul lato sinistro del parabrezza. Sono arrivate anche due pattuglie della squadra volante che hanno collaborato con gli agenti della Municipale anche nel gestire la viabilità. Inevitabilmente, visto l’orario, si sono formate lunghe code d’auto. Sono stati ascoltati alcuni testimoni per chiarire la dinamica di quanto successo.

A Is Mirrionis

Sempre ieri mattina, in via Monte Santo, c’è stato un altro investimento di pedone. Un’auto ha travolto una donna che stava attraversando la strada. Chi ha assistito ha subito avvisato il 118 e i soccorritori hanno prestato le prime cure alla ferita, poi accompagnata in ospedale, al Santissima Trinità, con assegnato un codice giallo. Anche in questo caso sono intervenuti gli agenti della Polizia Locale per svolgere i rilievi.

Le cause

Gli investimenti di pedoni resta dunque un’emergenza nelle strade cagliaritane. Novembre è stato il mese nero con dieci incidenti di questo tipo nei primi quindici giorni. Le cause, secondo i dati in possesso degli agenti della Polizia Locale, sono sempre le stesse: la distrazione dei conducenti alla guida delle auto e il mancato rispetto delle norme del codice della strada. In particolare, per quanto riguarda le distrazioni, al primo posto c’è l’utilizzo del telefono cellulare mentre si è alla guida. Basta distogliere un attimo lo sguardo dalla strada, spostandolo sullo schermo dello smartphone, per non accorgersi di una persona che sta attraversando la strada anche sulle strisce pedonali. E sempre più persone rispondono a un messaggio su whatsapp o inviano un “vocale”, arrivando anche a utilizzare i social, mentre sono alla guida. (m. v.)

