Investito sulle strisce pedonali: un 72enne finisce in ospedale 

Ha attraversato la strada, via Piero della Francesca, sulle strisce pedonali ed è stato investito da un’auto. Un 72enne ha riportato per fortuna ferite non gravi: soccorso dal personale del 118 è stato accompagnato nel vicino ospedale Brotzu con assegnato un codice giallo. Di quanto accaduto si sono occupati gli agenti della Polizia Locale: hanno effettuato i rilievi e svolto gli accertamenti per valutare le eventuali responsabilità.

Secondo una prima ricostruzione, la vettura non andava molto veloce: il conducente si è trovato davanti l’uomo che probabilmente è passato tra alcune auto parcheggiate a bordo strada, dove non ci dovrebbero essere veicoli. Un problema denunciato più volte: in tanti lasciano le vetture in sosta vietata per raggiungere più comodamente il vicino centro commerciale che si trova tra Mulinu Becciu e Su Planu. Il 72enne, che abita nella zona, è finito a terra riportando alcune ferite: immediatamente alcune persone che si trovavano da quelle parti si sono prese cura di lui. Dai primi accertamenti medici non si tratterebbe per fortuna di lesioni particolarmente gravi. (m. v.)

