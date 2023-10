Investito sulle strisce pedonali 

Stava attraversando la strada in Corso Europa sulle strisce pedonali. Un pensionato di 68 anni, per cause ancora da accertare, è stato investito da un pullman del Ctm in servizio sulla linea 9 che collega Assemini con Cagliari. Luigi Argiolas è stato trasportato all’ospedale Brotzu in codice rosso. Ha sbattuto la testa sull'asfalto e ha perso molto sangue. Adesso si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione. I medici si sono riservati la prognosi: i primi accertamenti hanno riscontrato gli esiti di un trauma cranico, fratture costali e un’emorragia celebrale, ma non corre pericolo di vita. Le sue condizioni sono monitorate costantemente.

I soccorsi

In ospedale è stato accompagnato anche l’autista del bus del Ctm, in evidente stato di choc: non avrebbe visto l’uomo mentre attraversava la strada. Saranno gli agenti della Polizia locale a ricostruire la dinamica del grave incidente stradale e a riferire sull’accaduto alla Procura che ha aperto un’inchiesta.

L’incidente

L’incidente si è verificato ieri mattina. Luigi Argiolas era uscito di casa per la solita passeggiata quotidiana. Mentre attraversava Corso Europa, ha visto l’autobus del Ctm che avanzava a velocità molto ridotta e probabilmente ha pensato che l’autista alla guida del mezzo pubblico stesse frenando per dargli la precedenza.

Così non è stato. Luigi Argiolas è stato travolto del mezzo del Ctm, l’autista si è immediatamente accorto di quello che era accaduto e ha chiamato il 118 per chiedere aiuto.

Sul posto sono arrivati nel giro di pochi minuti i volontari del 118 a bordo di un’ambulanza medicalizzata per prestare i soccorsi prima al pensionato, poi all’autista del pullman.

Le condizioni di Luigi Argiolas sono apparse fin da subito serie: da qui la decisione di trasportarlo immediatamente al Bortzu.

Anche per l’autista del Ctm è stato necessario l’intervento del 118: è stato trasportato al Brotzu in codice verde ma in stato di choc, visibilmente preoccupato per le condizioni di salute del pensionato investito, secondo il rapporto dei vigili, sulle strisce pedonali.

Dal Ctm nessuna dichiarazione sulla dinamica dell’incidente: «Siamo dispiaciuti per l’accaduto, ci auguriamo che il ferito si riprenda il più presto possibile. Attendiamo gli sviluppi dei rilievi dei vigili urbani». (p. c.)

