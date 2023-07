Investito sulle strisce: grave un 68enne  

Travolto mentre attraversava sulla strisce pedonali in via della Pineta, un 68enne è stato soccorso dal personale del 118 e accompagnato al Brotzu con assegnato un codice rosso. Ha riportato ferite gravi ma per fortuna non sarebbe in pericolo di vita: i medici lo hanno tenuto comunque sotto stretta osservazione. Il conducente della Mercedes, 84 anni, si è fermato: la vettura è stata poi sequestrata dagli agenti della Municipale che hanno effettuato i rilievi.

Quello avvenuto ieri pomeriggio è stato il terzo investimento di un pedone in viale Pineta in ventiquattr’ore: lunedì infatti c’erano stati altri due incidenti, con due donne finite in ospedali con conseguenze non particolarmente gravi.

Secondo la prima ricostruzione da parte degli agenti della sezione infortunistica della Polizia Locale, l’impatto è avvenuto in corrispondenza della strisce pedonali: il pedone è stato travolto e ha battuto contro la parte destra del parabrezza, rimasto danneggiato in modo importante. Un impatto violento. Per questo il ferito è stato accompagnato d’urgenza in ospedale. Gli esami avrebbero per fortuna escluso gravissime conseguenze. La persona alla guida della vettura è stato identificato: si tratta di un anziano cagliaritano. Sotto choc, non ha detto niente ai poliziotti se non di non aver visto il pedone mentre attraversava.

Il giorno prima, lunedì mattina, a distanza di poco tempo, sempre in via della Pineta due donne sono state investite sempre sulle strisce pedonali. (m. v.)

