Milano.
07 settembre 2025 alle 00:37

Investito sulle strisce da un agente ubriaco 

MILANO. Era l'alba ieri a Milano in via Porpora, quando il 25enne Matteo Barone è stato falciato sulle strisce pedonali da un'auto. Subito soccorso, è morto all'arrivo in ospedale. Sotto choc l'automobilista, un agente di polizia coetaneo della vittima, che era libero dal servizio. Dopo gli accertamenti di legge è stato arrestato per omicidio stradale: era positivo all'alcoltest e non ha dato la precedenza al pedone, come previsto dal codice della strada quando una persona attraversa sulle strisce.

Nella zona dell’incidente (est di Milano, a due passi da casa della vittima) ora resta soltanto un mazzo di margherite bianche, e sull’asfalto il gesso con cui gli agenti hanno tracciato i rilievi dell'incidente. Non ci sarebbero segni di frenata. Secondo la polizia locale, la giovane vittima ha fatto un volo di 37 metri. Originario di Poggibonsi (Siena), risiedeva a Milano, dove sognava di sfondare nel mondo della musica trap.

