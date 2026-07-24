Investito mentre sale sulla propria auto in via Funtana Buddia 

Aveva appena aperto la porta della sua automobile, regolarmente posteggiata a bordo strada per entrare in auto e andare via. Quando improvvisamente una Ford gli è piombata addosso.

È successo ieri nel primissimo pomeriggio in viale Funtana Buddia, nel quartiere di città Nuova. A rimanere ferito è stato il conducente dell’auto in sosta caduto violentemente a terra e che è stato soccorso dall’equipaggio di un’ambulanza del 118.

Ancora da capire quella che è stata la reale dinamica dell’incidente ma secondo i primi dati, il conducente della Ford ha perso il controllo forse per un malore andata addosso a un altro veicolo fermo davanti ad un supermercato.

Sul posto sono giunti gli operatori del 118, il ferito è stato trasportato in ospedale e sono intervenuti anche i vigili del fuoco per la messa in sicurezza.

I rilievi sono stati affidati agli uomini della Polizia Locale. Secondo alcune testimonianze, sarebbe bastato pochi centimetri perché il mezzo che ha perso il controllo travolgesse in pieno il ferito, con conseguenze che sarebbero state sicuramente più gravi. Il ferito è giunto in codice giallo all’ospedale San Francesco di Nuoro.

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