Investito mentre attraversa, grave un pensionato 

È stato investito mentre attraversava la strada, nel quartiere residenziale de Su Crastu. Un pensionato di 78 anni, Luciano Bernini, originario della Penisola, è in ospedale in condizioni gravi, con varie fratture e un trauma cranico, dopo che un’auto, condotta da un uomo di Bari Sardo, l’ha travolto in via Maria Carta. È monitorato nel reparto di Rianimazione, i cui medici si sono riservati la prognosi.

L’incidente è accaduto poco prima delle 13 di ieri, in un punto della carreggiata privo di strisce pedonali. Sul posto sono intervenuti gli equipaggi della polizia stradale di Lanusei, i cui agenti hanno effettuato i rilievi di rito, e del commissariato di Tortolì. Il pensionato è stato soccorso dal personale del 118 che lo ha trasportato all’ospedale di Lanusei.

Intanto Areus, al termine di una ricognizione sulle modalità di intervento nell’incidente domestico in cui lunedì è rimasta coinvolta Gigliola Murru, di Gairo, ha precisato i motivi per cui sul posto non è arrivata l’ambulanza. «In quel momento l’elicottero era il mezzo più competitivo, più avanzato e soprattutto idoneo per la centralizzazione all’hub più vicino che era il Brotzu. L'elicottero ha impiegato 20 minuti per giungere sul posto mentre la medicalizzata impegnata a Lanusei così come l'ambulanza di base per raggiungere Gairo avrebbero impiegato più di mezz’ora». (ro.se.)

