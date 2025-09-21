Investito in bici: grave bimbo di 6 anni 

Un bimbo di sei anni è stato investito ieri pomeriggio da un’Ape Piaggio mentre in sella alla sua bicicletta percorreva via Sanluri, a 500 metri dal centro abitato di Villanovaforru, la strada che porta fuori dal paese verso Sanluri e Sardara. Immediati sono scattati i soccorsi e il piccolo è stato trasportato in codice rosso a bordo dell’elisoccorso del 118 fino all’ospedale Brotzu di Cagliari per un grave trauma cranico-facciale.

La cronaca

Tutto è accaduto intorno alle 16. Il piccolo era in sella alla sua bicicletta, al suo fianco un altro bambino: entrambi pedalavano a poca distanza dai genitori che li seguivano a bordo di un’auto, nel territorio di Villanovaforru. All’improvviso, per cause in fase di accertamento, la bici del piccolo e il motocarro guidato da Aniceto Pistis, coltellaio settantenne di Villanovaforru, che in base alla prima ricostruzione procedevano nella stessa direzione, si sono incrociati e il bimbo è caduto sull’asfalto. Su questo punto si stanno concentrando le indagini dei carabinieri della stazione di Furtei e della compagnia di Sanluri: l’uomo dopo l’incidente si è fermato per capire cosa fosse accaduto ma poi è tornato a casa. Per questo, quando i militari sono arrivati sul posto lui non era più lì: sono andati a chiamarlo nella sua abitazione in paese e lui ha raccontato di aver sentito un rumore, come qualcosa che lo colpiva sulla parte posteriore dell’Ape. Fondamentale per fare chiarezza sarà anche la versione dei genitori che sono stati sentiti dai carabinieri.

In ospedale

Nel frattempo si era messa in moto la macchina dei soccorsi: dalla centrale operativa del 118, considerate le condizioni del bimbo, era stato subito allertato l’elicottero che ha raggiunto la strada nel cuore della Marmilla dove il bambino è stato caricato a bordo per essere accompagnato all’ospedale Brotzu: i medici hanno diagnosticato un grave trauma cranico facciale, stabilizzato le sue condizioni, in attesa di stabilire in quale reparto disporre il ricovero.

