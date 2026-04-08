Investito e ucciso Lacrime per Luigi 

«Era una persona solare, che non si abbatteva mai». È grande lo sconcerto tra gli amici e i conoscenti di Luigi Pala, il 43enne sassarese investito sulla Sassari-Ittiri nella tarda notte di martedì. «Un’anima buona», che ha cessato di vivere sull’asfalto, poco dopo il bivio per Usini, centrato da un’auto che se lo è trovato all’improvviso davanti mentre attraversava la carreggiata. Poco prima si era dovuto fermare per un guasto accusato dalla sua Bmw e per l’uomo, di professione meccanico e titolare di un’officina a Sassari, si era reso necessario accostare. Secondo una prima ricostruzione, Pala forse stava tornando proprio dal capoluogo turritano dove avrebbe accompagnato un amico e, questa l’ipotesi, si stava dirigendo verso Usini, paese natale dei propri genitori. Ipotesi che cercano conferme. Certo invece che la vittima abbia attraversato la strada senza accorgersi però dell’auto che si avvicinava. Inutili i soccorsi del personale sanitario, giunto subito dopo chiamato proprio dall’investitore. Con l’équipe medica, insieme a carabinieri e vigili del fuoco, anche la moglie della vittima, disperata per la tragedia avvenuta. Pala lascia lei e due figlie, insieme a una figliastra, oltre al padre e alla madre. “Aveva l’anima da Peter Pan”, ricorda chi ha conosciuto il 43enne in tutti questi anni, sempre impegnato come meccanico, non solo nel capoluogo turritano ma anche a Olmedo. «Una persona - rimarcano - che ha aiutato tante persone». Intanto il pm Paolo Piras, titolare dell’inchiesta, ha disposto il sequestro di auto e salma e, atto dovuto, ha iscritto il conducente della vettura nel registro degli indagati.

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