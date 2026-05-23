VaiOnline
Dolianova.
24 maggio 2026 alle 00:32

Investito e ucciso il cane mascotte del paese 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Una foto che lo ritrae nella sua posa tipica quando si fermava a reclamare un po’ di cibo o una piccola carezza. Intorno, un mazzetto di fiori freschi, una pallina da tennis e un osso di gomma. Così qualcuno ieri mattina davanti al monumento di Piazza Brigata Sassari ha voluto ricordare Jack, il cagnolino nero con il muso allungato, morto venerdì scorso dopo essere stato probabilmente investito da un’auto pirata che non si è fermata a soccorrerlo.

Una notizia che ha sollevato un’ondata di indignazione a Dolianova. Jack era la mascotte del paese, tutti erano affezionati a quel cane che scorrazzava indisturbato tra le vie del centro. Pur avendo un padrone, era uno spirito libero, impossibile da tener rinchiuso in un cortile, tanto meno in casa. Il piccolo animale è morto per i traumi riportati nell’impatto. Chi lo ha investito non gli avrebbe prestato soccorso.

Un atto da irresponsabili stigmatizzato con parole dure anche dal sindaco Ivan Piras: «Jack era un essere indifeso e libero, capace di portare allegria e affetto nelle strade del nostro paese. Ho immediatamente avvisato le forze dell’ordine, che sono già al lavoro per individuare i responsabili di questo gesto vile e crudele». Tantissimi i post sui social in ricordo di Jack. È l’ennesimo brutto episodio che si verifica nel paese del Parteolla dove nei mesi scorsi un gatto è stato bruciato vivo e un’altra gattina trovata agonizzante in una busta di plastica. Episodi finora rimasti impuniti. L’auspicio stavolta è che l’esito sia diverso. Jack non era solo un cane, era parte della comunità. (c. z.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’evento

Cagliari capitale della vela, la città vince la scommessa

Pienone dal porto al Lazzaretto e interesse crescente, il capoluogo si mostra all’altezza dell’America’s Cup 
Riccardo Spignesi
L’esperto: le gare del Ministero non danno certezze per l’imbarco dei semirimorchi. E per le imprese i costi salgono

Traghetti, sotto accusa i nuovi bandi

Continuità per le merci, Confapi: «Regole sbagliate, servono tariffe agevolate anche in estate» 
Alessandra Carta
Regione

Psd’Az diviso verso un nuovo congresso

Il segretario Solinas: convocazione a settembre, lo chiede la base del partito 
Roberto Murgia
Verso il voto

Nel sistema Arborea tramontano i partiti, in campo tre civiche

Valeria Manca e Luca Montisci sfidano l’uscente Manuela Pintus 
Valeria Pinna
Ambiente

Turisti in viaggio sulle Vie del sale

Da Porto Pino a Sant’Antioco, prende forma il progetto da 2 milioni 
Stefano Garau
Cultura

“L’antidoto”, l’invito a non farsi convertire al catastrofismo

Presentato ieri a L’Unione Sarda dal direttore Dessì il libro di Cerasa  
Ciro Auriemma
La polemica

«Nucleare, inevitabile il referendum»

Il Campo largo: gli italiani si sono già espressi. Sprint anche sulla legge elettorale 
La tragedia

Maldive, rimpatriati i corpi dei sub

Domani le autopsie. I pm: accertare l’adeguatezza dell’equipaggiamento 