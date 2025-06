Investito dopo una rissa 

La frattura al bacino e i traumi riportati dopo essere stato investito hanno suggerito il trasferimento d’urgenza nel reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Brotzu di Cagliari. Un 17enne di Tertenia è rimasto gravemente ferito in un incidente accaduto alle 3.40 della notte fra sabato e ieri nei pressi dell’istituto salesiano a Lanusei, dove era in corso la festa di don Bosco. Il minore è stato soccorso da un equipaggio del 118 che l’ha trasportato al Pronto soccorso del Nostra Signora della Mercede, ma nelle ore successive al ricovero il personale sanitario ha richiesto l’intervento dell’elicottero dell’Areus per trasferire il paziente a Cagliari.

Il fatto

Sabato sera a Lanusei si è festeggiato il fondatore dei salesiani. Una ricorrenza molto sentita dalla comunità che ogni anno richiama una moltitudine di persone. La festa si è protratta fino a tarda notte. Lungo via don Bosco, una discussione fra giovani avrebbe innescato una rissa. Poi l’investimento del minore di Tertenia, travolto da un’auto in manovra. Sul posto è arrivata una pattuglia dei carabinieri della compagnia di Lanusei che ha effettuato i primi rilievi e sentito alcuni testimoni. Sulla dinamica dei fatti, i militari dell’Arma mantengono il più stretto riserbo, limitandosi a confermare che sono in corso le indagini per ricostruire quei concitati istanti e accertare eventuali profili di volontarietà nella manovra oppure se si sia trattato di un episodio accidentale. Al momento tutte le ipotesi sono al vaglio dei carabinieri coordinati dalla Procura di Lanusei.

In ospedale

Per dare una svolta al caso potrebbero risultare fondamentali i filmati registrati dagli impianti di videosorveglianza. Gli investigatori confidano anche nelle testimonianze di alcuni giovani che si trovavano sul posto. Al netto delle responsabilità dell’investitore, la certezza è che un giovane è ricoverato in condizioni critiche - ma non in pericolo di vita - nel reparto di Neurochirurgia del Brotzu. Per gli inquirenti sarà preziosa anche la sua testimonianza, che però potrà essere acquisita non appena i medici riterranno confortanti le sue condizioni di salute.

RIPRODUZIONE RISERVATA