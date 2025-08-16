VaiOnline
Monserrato
17 agosto 2025 alle 01:15

Investito dalle fiamme, grave un anziano 

Luigi Atzeni stava lavorando sul tetto della sua casa. L’allarme dei vicini 

Da qualche giorno stava facendo lavori sul terrazzo della sua abitazione in via Casteldoria, senza lasciarsi intimorire dal gran caldo. Anche ieri, a metà mattina, stava stendendo la guaina catramata per impermeabilizzare il tetto, ma è bastato un attimo perché il lavoro domestico si trasformasse in un drammatico incidente.

Nel terrazzo, per cause ancora da chiarire, è infatti divampato un incendio e Luigi Atzeni, proprietario dell’abitazione, è stato avvolto dalle fiamme, riportando gravissime ustioni. L'uomo, 72 anni, ha in un primo momento cercato di domare il rogo utilizzando una pompa, aiutato da un vicino. Le fiamme hanno però continuato a ingrossarsi, divorando una baracca in legno presente sulla terrazza. Atzeni ha quindi cercato di raggiungere la scala per scendere, ma il divampare del rogo glielo ha impedito, e si è ritrovato bloccato mentre l’inferno di fuoco continuava ad alimentarsi.

I vigili del fuoco

È stato il provvidenziale intervento dei vigili del fuoco, che lo hanno recuperato con il cestello dell’autoscala, a salvarlo. I soccorritori del 118 hanno immediatamente prestato soccorso ad Atzeni, spalmandogli una pomata anti-ustione e fornendogli una maschera per l’ossigeno, dopo tutto il monossido di carbonio respirato. Il settantaduenne, che vive con il figlio ma al momento dell’incidente era l’unico presente in casa, è stato poi trasportato in ambulanza all’ospedale Brotzu, dove gli è stato assegnato un codice rosso. Lo schieramento di mezzi dei vigili del fuoco è stato imponente, e l'accesso a via Casteldoria è stato interdetto dalla polizia locale per consentire di intervenire in sicurezza. I pompieri hanno domato le fiamme prima che l’incendio divorasse il resto dell’abitazione, impedendone anche la diffusione nelle palazzine adiacenti. L'edificio non ha riportato danni strutturali. L'episodio ha creato un grandissimo spavento in tutta via Casteldoria, invasa dal calore delle fiamme e l’odore di bruciato.

Sono stati proprio i vicini di casa, allertati dal fumo che si è rapidamente diffuso nell’aria, ad allertare il 112. «Intorno alle 11.20 ho sentito un forte rumore, come se stessero scaricando delle macerie, mi sono affacciato al balcone e ho visto il fumo», racconta Gino Mameli, che risiede nella via. «A quel punto sono sceso in strada per vedere cosa fosse successo e ho visto l’incendio in atto, ho capito che il rumore che avevo sentito era quello dei mattoni che si rompevano per il calore». Ora i pensieri del quartiere sono per Gigi, così è conosciuto da tutti. «Speriamo che possa tornare presto a casa», è l'augurio condiviso dal vicinato.

