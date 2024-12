Investito dal rivale: è grave 

La grande festa in piazza alla vigiia di Natale, organizzata dal comitato in onore dei santi Bachisio e Isidoro, stava per trasformarsi in tragedia. Un operaio del posto, Giuseppe Boi di 38 anni, dall'alba di mercoledì è ricoverato in gravi condizioni nel reparto di rianimazione nell'ospedale San Francesco di Nuoro, con fratture e ferite multiple, dopo essere stato investito intenzionalmente da un compaesano. di 52 anni. Teatro della tragedia sfiorata il sagrato della chiesa parrocchiale, al centro del paese. L'alterco è nato vicino alla sede della Pro Loco. Giuseppe Boi, come numerosi suoi compaesani ha voluto festeggiare la notte di Natale in piazza, assieme alla sua fidanzata. Secondo una ricostruzione confortata da varie testimonianze, la donna sarebbe stata presa di mira dal suo ex fidanzato, M.S., che avrebbe cercato di importunarla con frasi pesanti, rivolte anche all'attuale fidanzato. Giuseppe Boi, per evitare che la situazione degenerasse, a tarda ora avrebbe accompagnato la sua fidanzata a casa sua. Dopo aver parcheggiato l’auto, si è diretto a piedi in piazza, per concludere con gli amici la notte di festa.

Il fatto

Proprio vicino alla chiesa sarebbe spuntata un’auto, che lo ha urtato e spinto contro il muro della chiesa, schiacciandolo. L'investitore – tutti i sospetti portano a M. S., si sarebbe poi allontanato. Il lamento dell'uomo ferito gravemente ha richiamato delle persone, che hanno dato subito l'allarme. Giuseppe Boi è stato soccorso e subito caricato su una ambulanza del 118 e ricoverato al pronto soccorso dell'ospedale San Francesco. Nella mattinata è stato sottoposto ad un delicato intervento chirurgico e messo in coma farmacologico.

Le indagini

La movimentata vicenda è al vaglio dei carabinieri della stazione di Bolotana e della compagnia di Ottana che, dopo aver sentito alcuni testimoni, compresa la attuale fidanzata della vittima, hanno avviato indagini per far luce sulla movimentata vicenda. In caserma vige la consegna del silenzio. Il feritore è stato comunque rintracciato dai carabinieri, ma non sarebbe in stato di arresto, anche se rischia l'accusa di tentato omicidio. Per Giuseppe Boi, invece, si prospetta una lunga convalescenza per le fratture al bacino e le ferite in altre parti del corpo.

