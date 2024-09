Investito dal compagno della zia, dal giudice il racconto dei testimoni 

Il compagno della zia aveva una relazione extraconiugale e lui lo aveva rivelato alla donna. Per questo è stato inseguito e travolto con il furgone dal compagno fedifrago. Ad assistere a tutta la scena fu la nonna, che ieri ha raccontato l’accaduto al tribunale di Nuoro, dove Alessandro Frau è accusato di tentato omicidio. Il nipote della donna, Luca Zuddas, era riuscito a scampare all’aggressione tentando la fuga in auto. Alessandro Frau lo aveva inseguito da Città Giardino sino a via Milano speronandolo e cercando di buttarlo fuori strada. Ieri in tribunale il racconto della donna e quello dei genitori che avvisati al telefono raggiunsero il figlio in via Milano. Al loro arrivo il ragazzo era svenuto per lo spavento.

