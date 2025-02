Investito da un’auto mentre attraversa la strada sulle strisce 

Ancora un investimento di pedone nelle strade della città. Ieri sera, poco prima delle 19, un uomo è stato travolto da un’auto mentre attraversava via Cornalias all’altezza dell’incrocio con via Monte Acuto. Chi ha assistito alla scena ha immediatamente chiamato i soccorsi. Il ferito è stato subito preso in consegna dal personale del 118 e accompagnato, in ambulanza, nel vicino ospedale Santissima Trinità con assegnato un codice giallo. Per lui fortunatamente nessuna conseguenza gravissima.

Sul posto, per svolgere i rilievi, sono arrivati anche gli agenti della Polizia Locale al lavoro per ricostruire quanto successo e per valutare le responsabilità. I poliziotti hanno anche sentito alcuni testimoni. Se sarà necessario verranno anche recuperate le immagini di alcuni impianti di videosorveglianza. Inizialmente si è temuto per le condizioni della persona investita ma per fortuna all’arrivo dei medici non sembrava aver riportato traumi o lesioni gravissime. In ogni caso è stato accompagnato nel vicino ospedale di via Is Mirrionis. In tarda serata era ancora in attesa di una prognosi perché sottoposto a diversi accertamenti medici ed esami.

RIPRODUZIONE RISERVATA