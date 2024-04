Investito da un toro, agricoltore finisce in ospedale 

Paura ieri pomeriggio dopo le 17 ad Orgosolo, dove un 66 enne, Mario Mereu, è stato aggredito dal toro nella sua azienda nelle campagne del paese. L’uomo è caduto a terra ed è stato calpestato dall’animale riportando un trauma toracico. Trasportato in elisoccorso al San Francesco di Nuoro in codice giallo, non è in pericolo di vita.

L’incidente è avvenuto mentre Mereu si trovava in un terreno di sua proprietà in località Doluisho intento a raccogliere legna. L’uomo, secondo quanto riferito ai soccorritori, è caduto a terra inciampando in un ramo. Ancora non si conosce il motivo per cui il toro lo abbia aggredito, ma secondo il racconto l’animale ha iniziato a correre verso di lui calpestandolo, provocandogli diverse fratture alle costole e lasciandolo a terra in stato di semi incoscienza. In sua compagnia il cognato e la cognata che hanno allertato il 112 che a sua volta ha inviato sul posto l'elicottero. L’allarme inizialmente parlava di un uomo incornato da un toro.

Difficili le operazioni di soccorso in quanto è stato necessario trasportare l'infortunato fino alla località di Sant'Anastasia dove l'elicottero è potuto atterrare e trasportare il ferito in ospedale.

