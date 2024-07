Investito da un furgone sulle strisce pedonali: 50enne soccorso dal 118 e portato in ospedale 

È rimasto incastrato sotto il furgoncino che lo ha investito in via Calamattia: un 50enne è stato soccorso e accompagnato a bordo di un’ambulanza all’ospedale Brotzu con assegnato un codice rosso per la dinamica. I medici durante la notte stavano valutando le lesioni riportate nell’impatto con la vettura.

L'incidente è avvenuto verso le 19,30. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia Locale, l’uomo stava attraversando la strada sulle strisce pedonali quando è stato travolto da un furgoncino che ha colpito anche un’auto che si era fermata proprio per far passare il pedone. E dopo l’impatto, l’uomo è rimasto incastrato sotto il mezzo. Sono anche intervenuti i vigili del fuoco ma al loro arrivo il ferito era stato già liberato e accompagnato in ospedale.

Per poter svolgere in sicurezza i rilievi, la strada è stata chiusa al traffico per più di mezz’ora. Al lavoro gli agenti della Municipale che dovranno ricostruire la dinamica e verificare le eventuali responsabilità.

